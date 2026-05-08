Nên đóng hay mở cửa máy giặt lồng ngang sau khi sử dụng?

(VTC News) -

Một số người có thói quen đóng cửa máy giặt lồng ngang ngay sau khi sử dụng. Họ tin cách làm đó có thể ngăn bụi bẩn rơi vào máy và giúp nhà cửa gọn gàng. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, cách làm này gây ra nhiều vấn đề, một trong số đó là khiến hơi ẩm còn sót lại sau quá trình giặt bị giữ lại trong lồng máy, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Máy giặt lồng ngang đang được sử dụng trong rất nhiều gia đình.

Theo các chuyên gia, máy giặt cửa trên cho phép hơi nước dễ dàng thoát ra khỏi lồng giặt, giúp máy khô ráo. Tuy nhiên, máy giặt lồng ngang với thiết kế riêng rất khó có thể khiến hơi nước bay ra ngoài theo phương nằm ngang.

Thêm vào đó, để nước không vị tràn ra ngoài, nhà sản xuất sử dụng các gioăng, màng che và lớp lót cao su chắc chắn. Đây cũng là một trong những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Độ ẩm, cặn bột giặt và sợi vải được giữ lại ở đây tạo điều kiện lý tưởng để nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Việc mở cửa máy giặt lồng ngang sau khi sử dụng là rất hữu ích. Nó giúp hơi nước thoát ra khỏi lồng, tạo sự khô ráo, tránh môi trường ẩm mốc cho vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, khi mở cửa bạn nên chú ý, đặc biệt là với những gia đình có em nhỏ.

Ngoài việc mở cửa, có một số cách chúng ta có thể áp dụng để hạn chế tình trạng ẩm mốc của máy giặt. Đầu tiên, chúng ta nên lau gioăng cửa thường xuyên để ngăn ngừa sự tích tụ bụi bẩn.

Sau mỗi lần giặt, bạn cũng nên lấy quần áo ướt ra ngay sau để tránh làm quá tải máy giặt: Đổ đầy lồng giặt hoặc để quần áo ướt bên trong có thể tạo ra môi trường ẩm ướt, lý tưởng cho nấm mốc phát triển.

Nên vệ sinh máy giặt thường xuyên.

Mặc dù đã mở cửa, vệ sinh thường xuyên nhưng có khi nào bạn cảm thấy chiếc máy giặt của mình ngày càng tệ. Nếu có, rất có thể bạn đang mắc phải những sai lầm sau.

Cho bột giặt không đúng cách: Nhiều người quen với việc đổ bột giặt trực tiếp vào máy giặt, nhưng cách làm này là không đúng. Các máy giặt thường có một ngăn kéo nhỏ ở góc trên bên trái, bên trong được chia thành các ngăn nhỏ. Ngăn chính (II hoặc Main Wash) dùng cho bột giặt/nước giặt chính (chiếm diện tích lớn nhất). Ngăn giặt sơ (I hoặc Pre-wash) dùng cho bột giặt khi cần giặt sơ (chỉ dùng khi chọn chế độ giặt sơ, thường ở máy cửa ngang). Ngăn nước xả ( thường có hình bông hoa) chỉ dùng cho nước xả vải, tuyệt đối không đổ bột giặt vào đây

Nếu bạn đổ bột giặt hoặc nước xả vải vào nhầm ngăn, nó có thể gây ra hiện tượng xả không sạch hoặc thậm chí nhiều bọt hơn.

Sử dụng chế độ giặt nhanh tùy tiện: Chế độ giặt nhanh tuy chỉ mất 15 phút nhưng chủ yếu hướng đến quần áo mỏng không quá bẩn. Chế độ giặt nhanh làm giảm lượng nước và số lần xả, vì vậy quần áo bẩn hoặc nặng sẽ không được giặt tốt với chế độ này. Hơn nữa, do lượng nước ít nên có nhiều ma sát giữa quần áo hơn, điều này cũng có thể đẩy nhanh quá trình hao mòn của quần áo.

Trông cậy vào chế độ tự làm sạch của máy: Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần kích hoạt chức năng tự làm sạch của máy giặt, máy giặt sẽ trở nên sạch sẽ. Trên thực tế, điều này không chỉ không loại bỏ được bụi bẩn khỏi lồng giặt mà còn có thể để lại cặn bọt. Để thực sự làm sạch máy giặt, bạn nên sử dụng chất tẩy rửa lồng giặt chuyên dụng và vệ sinh sâu mỗi tháng một lần.

Máy giặt lồng ngang là đồ vật quen thuộc với nhiều bà nội trợ nhưng không phải ai cũng biết sử dụng nó một cách hiệu quả.

Giới hạn trọng lượng giặt cho mỗi lần là 10kg: Con số trên là trọng lượng tối đa của quần áo khô mà máy giặt có thể chấp nhận trong một lần hoạt động chứ không phải của quần áo ướt. Do đó, bạn không nên cho quá nhiều quần áo vào máy trong một lần giặt. Thông thường, máy giặt lồng đứng không nên chứa quần áo vượt quá 2/3 - 3/4 lồng, trong khi máy giặt lồng ngang chỉ nên chứa tối đa 1/3 - 1/2 lồng để đảm bảo không gian cho quần áo đảo trộn, tránh quá tải và nâng cao hiệu quả giặt sạch

Sử dụng quá nhiều bột hoặc nước giặt: Quá nhiều bột/nước giặt không thể làm cho quần áo sạch hơn, nhưng lại khiến quần áo bẩn hơn. Bột giặt dư thừa sẽ đọng lại trong vải, khiến quần áo có cảm giác dính và không an toàn cho làn da. Số còn lại có thể sẽ tồn lại trong lồng giặt, gây mùi hôi.

Để tránh tình trạng trên, bạn nên sử dụng thìa đong được tích hợp trong hộp bột giặt ban đầu, không đổ trực tiếp bột giặt vào máy giặt.