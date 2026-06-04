Tây Ninh ủng hộ Vinamilk mở rộng trang trại, sớm triển khai nhà máy chế biến sữa

(VTC News) -

Đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Trang trại Vinamilk Green Farm Tây Ninh.

Chuyến thăm nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời trao đổi định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (áo trắng) trong chuyến thăm và làm việc tại Trang trại Vinamilk Green Farm Tây Ninh. (Ảnh: VN)

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Quốc Khánh – Giám đốc điều hành Phát triển Vùng Nguyên liệu Vinamilk – bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết cùng đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đến thăm và làm việc với doanh nghiệp.

Thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh của Vinamilk, ông Khánh cho biết, doanh nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định trong năm 2025. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của doanh nghiệp lần lượt đạt 63.724 tỷ đồng và 11.650 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước 3.856 tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp đã sở hữu mạng lưới sản xuất với 15 trang trại và 16 nhà máy đạt chuẩn quốc tế. Vinamilk được xếp vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu, với sản phẩm hiện diện khắp 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Đoàn Quốc Khánh thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với đoàn công tác tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: VN)

Riêng tại Tây Ninh, Vinamilk Green Farm Tây Ninh không chỉ là trang trại lớn nhất của Vinamilk mà còn từng là “trang trại bò sữa độc lập lớn nhất Việt Nam” (năm 2019). Với tổng diện tích gần 650ha – trong đó có 500 ha trồng trọt đạt chuẩn Organic EU - nơi đây đang nuôi dưỡng khoảng 8.000 cô bò sữa theo chuẩn Global S.L.P, cho sản lượng trung bình khoảng 100 tấn sữa tươi/ngày.

Với quy mô này, doanh nghiệp đang tạo việc làm trực tiếp cho hơn 300 lao động địa phương; đồng thời liên kết với 600 hộ dân trên địa bàn để quản lý gần 11.200 con bò. Nếu tính cả số lượng này, Vinamilk đang chăm sóc và quản lý gần 77% tổng đàn bò tại Tây Ninh.

Doanh nghiệp còn tạo ra hàng nghìn lao động gián tiếp thông qua việc hợp tác với nông dân trong việc phát triển vùng trồng ngô – cỏ, nhằm cung cấp thức ăn thô xanh cho đàn bò.

Toàn cảnh trang trại Vinamilk Green Farm nhìn từ trên cao. (Ảnh: VN)

“Theo tính toán của chúng tôi, một con bò cần khoảng 10 tấn thức ăn thô xanh/năm. Năng suất trồng xen canh ngô, cỏ hiện nay khoảng 100 tấn/ha/năm.

Với kế hoạch tăng gấp đôi quy mô chăn nuôi trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cần phát triển vùng nguyên liệu rộng đến 1.600 ha. Việc hợp tác với nông dân trên địa bàn là một trong những ưu tiên của chúng tôi, nhằm mang đến nguồn thức ăn ổn định cho đàn bò và góp phần phát triển kinh tế địa phương”, ông Khánh nói.

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư tăng quy mô công suất trang trại Vinamilk Green Farm từ 8.000 con/năm lên 16.000 con/năm. Cùng với đó, Nhà máy chế biến sữa Tây Ninh với tổng vốn đầu tư 388 tỷ đồng cũng đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025.

Trang trại Vinamilk Green Farm đang có kế hoạch tăng gấp đôi đàn bò trong thời gian tới. (Ảnh: VN)

Để sớm hiện thực hóa các dự án, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, đặc biệt trong việc bố trí quỹ đất, thúc đẩy liên kết với người dân cũng như hướng dẫn nhanh các thủ tục đầu tư.

“Cảm ơn các đồng chí đã dành thời gian quý báu đến thăm hỏi, động viên và có những chỉ đạo, hướng dẫn cho Vinamilk nói chung và trang trại Green Farm Tây Ninh nói riêng. Đây là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư, phát triển bền vững tại địa phương”, ông Khánh bày tỏ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Quyết ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Vinamilk đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh, nhất là trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy ngành trồng trọt - chăn nuôi công nghệ cao.

Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý doanh nghiệp cần tiếp tục cập nhật, nâng cao công nghệ sản xuất; mở rộng hoạt động đi đôi với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; đồng thời tăng cường liên kết với người dân để đóng góp cho kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quyết phát biểu trong chuyến thăm và làm việc tại trang trại Vinamilk Green Farm Tây Ninh. (Ảnh: VN)

Về kế hoạch mở rộng đàn bò cũng như xây dựng nhà máy tại Tây Ninh, lãnh đạo tỉnh cho biết hoàn toàn ủng hộ và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án.

“Tỉnh thống nhất chủ trương và sẽ tạo điều kiện hỗ trợ để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững trên địa bàn. Sau hôm nay, tôi đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để sớm khởi công dự án nhà máy chế biến sữa tại Tây Ninh. Chúc Vinamilk tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững”, ông Quyết nhấn mạnh.