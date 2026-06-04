Khách chịu chi tiền bảo dưỡng xe chạy xăng E10, thợ sửa xe hốt bạc

(VTC News) -

Mang chiếc xe máy Piaggio Primavera đã hơn 10 năm tuổi đi thay dầu nhưng anh Mạnh Cường (phường Cầu Giấy, Hà Nội) lại bất ngờ thay đổi kế hoạch khi nghe lời tư vấn của thợ sửa xe. "Xe anh đời 2014, nếu muốn tương thích với xăng E10 thì nên vệ sinh buồng đốt, kiểm tra kim phun và cập nhật lại phần mềm điều khiển động cơ để xe vận hành ổn định hơn".

Sau gần 15 phút trao đổi để tỉm hiểu kỹ việc này, anh Cường quyết định chi thêm 280.000 đồng để vệ sinh buồng đốt và cập nhật phần mềm điều khiển động cơ.

"Lúc đầu tôi cũng bán tín bán nghi nhưng sau khi tìm hiểu thông tin thì đúng là có khuyến cáo với những xe đời cũ thì nên bảo dưỡng để không bị ảnh hưởng khi dùng loại xăng sinh học. Vì thế tôi quyết định kiểm tra lại toàn bộ hệ thống nhiên liệu của xe để đảm bảo chất lượng tốt nhất", anh Cường nói.

Theo anh Cường, trong lúc ngồi chờ sửa xe, anh thấy khá nhiều khách cũng chi tiền bảo dưỡng xe trước khi chuyển sang dùng xăng E10.

Tại nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy ở Hà Nội, nhu cầu bảo dưỡng liên quan đến hệ thống nhiên liệu đang tăng mạnh, ngay khi xăng sinh học E10 thay thế các loại xăng khoáng truyền thống.

Dịch vụ bảo dưỡng xe để chạy xăng E10 hút khách.

Chị Nguyễn Thu Hương, nhân viên văn phòng 32 tuổi, vừa hoàn tất gói vệ sinh kim phun, họng ga và thay lọc xăng cho chiếc Honda SH sử dụng từ năm 2018 tại một trung tâm bảo dưỡng xe máy trên đường Phạm Văn Đồng.

Chị Hương cho biết trước đây gần như không để ý đến dịch vụ này. Tuy nhiên sau khi đọc nhiều thông tin về xăng sinh học E10, chị bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn.

"Tôi nghe nói xe cũ có thể khó tương thích với xăng E10 nên vận hành không ổn định. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên mang xe đi kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu nên tôi đi làm luôn, đề phòng xe gặp sự cố khi đổ xăng mới", chị nói.

Tổng chi phí cho lần bảo dưỡng này là hơn 600.000 đồng, cao gấp nhiều lần một lần thay dầu thông thường.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Tuấn, tài xế công nghệ tại Hà Nội, lại lựa chọn thay mới một số đường ống dẫn nhiên liệu trên chiếc xe máy đã sử dụng gần 9 năm.

Theo anh Tuấn, chiếc xe là "cần câu cơm" nên bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nhiên liệu cũng khiến anh đặc biệt quan tâm.

"Mỗi ngày tôi chạy cả trăm cây số. Nếu xe gặp sự cố giữa đường hoặc hao xăng hơn bình thường thì ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và thu nhập. Thấy nhiều người đi kiểm tra nên tôi cũng tranh thủ mang xe ra tiệm để bảo dưỡng tổng thể", anh nói.

Sau khi kiểm tra, cửa hàng tư vấn thay một số chi tiết cao su đã lão hóa và vệ sinh hệ thống nhiên liệu với tổng chi phí gần 800.000 đồng. "Tốn tiền thật nhưng còn rẻ hơn việc xe hỏng giữa lúc đang chở khách", anh Tuấn chia sẻ.

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy, những dịch vụ vốn không quá phổ biến như vệ sinh buồng đốt, xúc rửa kim phun, làm sạch họng ga hay cập nhật phần mềm điều khiển động cơ đang thu hút nhiều khách hàng hơn trước.

Anh Nguyễn Văn Nam, quản lý một trung tâm bảo dưỡng xe máy tại phường Phú Thượng cho biết lượng khách yêu cầu kiểm tra hệ thống nhiên liệu đã tăng khoảng 30% trong hơn 1 tháng gần đây.

"Nếu trước đây khách đến chủ yếu để thay dầu hoặc sửa chữa khi xe gặp sự cố thì hiện nay nhiều người chủ động hỏi xe của họ có phù hợp với xăng E10 hay không, cần làm gì để vận hành ổn định hơn", anh Nam nói.

Theo anh Nam, phần lớn khách hàng đều sở hữu xe đã sử dụng từ 5-10 năm trở lên. Nhiều người tranh thủ thực hiện các hạng mục bảo dưỡng vốn đã đến hạn nhưng trước đó chưa làm.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều cơ sở sửa chữa đã tung ra các gói dịch vụ như "bảo dưỡng trước khi dùng E10", "kiểm tra hệ thống nhiên liệu toàn diện", "vệ sinh động cơ tương thích nhiên liệu sinh học"... Chi phí dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng tùy loại xe và hạng mục sửa chữa.

Nhiều chủ xe không tiếc tiền vệ sinh tổng thể trước khi đổ xăng E10.

Không chỉ xe máy, thị trường dịch vụ bảo dưỡng ô tô cũng ghi nhận lượng khách hàng quan tâm tăng lên rõ rệt.

Tại một gara ô tô ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), anh Phạm Đức Anh, chủ sở hữu chiếc sedan sản xuất năm 2012, vừa thực hiện gói vệ sinh kim phun, kiểm tra bơm nhiên liệu và hệ thống ống dẫn xăng với chi phí hơn 1,5 triệu đồng.

"Tôi tìm hiểu thì biết đa số xe đều có thể sử dụng E10, nhưng xe của tôi đã hơn chục năm tuổi nên vẫn muốn kiểm tra trước. Chi phí không quá lớn so với giá trị chiếc xe và giúp mình yên tâm hơn khi vận hành", anh Đức Anh nói.

Theo đại diện một số gara ô tô, các yêu cầu phổ biến hiện nay gồm kiểm tra hệ thống nhiên liệu, vệ sinh kim phun, thay lọc nhiên liệu và đánh giá tình trạng các chi tiết cao su, gioăng phớt sau thời gian dài sử dụng.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, phần lớn ô tô và xe máy được sản xuất trong khoảng hơn 1 thập kỷ trở lại đây đều được thiết kế để tương thích với nhiên liệu pha ethanol ở tỷ lệ nhất định.

Tuy nhiên, với những phương tiện đã sử dụng lâu năm, đặc biệt là các dòng xe sử dụng hệ thống nhiên liệu đời cũ hoặc có dấu hiệu xuống cấp, người dùng nên chủ động kiểm tra trước khi chuyển đổi hoàn toàn sang loại nhiên liệu mới.

Các hạng mục cần được quan tâm bao gồm đường ống dẫn nhiên liệu, gioăng cao su, bơm xăng, kim phun, lọc nhiên liệu và tình trạng buồng đốt. Việc phát hiện sớm các chi tiết lão hóa không chỉ giúp xe vận hành ổn định hơn mà còn hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố trong quá trình sử dụng.

Đối với ô tô, chuyên gia khuyến nghị chủ xe nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc đại lý chính hãng về khả năng tương thích nhiên liệu, đặc biệt với các mẫu xe đã sử dụng trên 10 năm.

Thay vì chạy theo các gói dịch vụ quảng cáo tràn lan trên thị trường, người dùng nên lựa chọn các cơ sở bảo dưỡng uy tín và chỉ thực hiện những hạng mục thực sự cần thiết sau khi được kiểm tra kỹ thuật.