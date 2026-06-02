Phó Thủ tướng: Công bố khả năng tương thích của từng dòng xe với xăng E10

Chiều 2/6, phát biểu tại cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai cung ứng, phân phối xăng sinh học E10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định mọi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều hướng tới mục tiêu vì Nhân dân.

"Việc xây dựng và triển khai lộ trình phối trộn và phân phối xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc nhằm giúp người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm có giá hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế hiện nay; đồng thời góp phần giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển nông nghiệp trong nước", Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu phải thống nhất vai trò, ý nghĩa của việc triển khai xăng sinh học E10 (được phối trộn 90% xăng khoáng và 10% Ethanol được sản xuất chủ yếu từ các nguồn nguyên liệu nông nghiệp như ngô, mía, sắn). Việc triển khai sử dụng xăng E10 là chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia.

Việc thay thế một phần xăng khoáng bằng nhiên liệu sinh học giúp giảm tiêu thụ 10% xăng khoáng, giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường, giảm phát thải carbon; đồng thời đóng góp đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước.

Bên cạnh đó, phát triển nhiên liệu sinh học còn tạo thêm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, hình thành công nghiệp nhiên liệu sinh học và nâng cao chuỗi giá trị sản xuất trong nước.

"Điều quan trọng nhất trong chủ trương, chính sách chuyển đổi sang xăng E10 là hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Việc triển khai xăng E10 không chỉ góp phần giảm phát thải, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu mà còn giảm giá bán. Qua quá trình triển khai thời gian qua, xăng E10 cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm an toàn", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Chỉ ra một số hạn chế trong quá trình triển khai, Phó Thủ Thường trực đánh giá, công tác thông tin, tuyên truyền về xăng sinh học E10 còn chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng, kịp thời và thống nhất.

Một số thông tin về khả năng tương thích của phương tiện đối với xăng E10 chưa được giải thích cụ thể, dẫn đến tâm lý băn khoăn của một bộ phận người dân.

"Các nội dung như nhóm phương tiện nào không phù hợp hoặc cần lưu ý khi sử dụng E10, phương tiện không tương thích thì cần sử dụng loại nhiên liệu nào, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, nhà sản xuất phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong trường hợp phát sinh vấn đề kỹ thuật liên quan đến nhiên liệu chưa được truyền tải đầy đủ đến người tiêu dùng", lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh truyền thông chính sách để người dân, doanh nghiệp có thông tin đầy đủ, thống nhất và hiểu rõ; cần quan tâm đặc biệt đến công tác tiếp nhận và xử lý thông tin giải đáp, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thông qua đường dây nóng hoặc hệ thống trả lời tự động.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối.

Bên cạnh đó, cần công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích của phương tiện giao thông và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng... "Quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Mọi chính sách của chúng ta cũng phải nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Bộ Công Thương cần phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các hiệp hội, nhà sản xuất phương tiện xây dựng danh mục hướng dẫn cụ thể đối với nhóm phương tiện có thể sử dụng xăng E10. Xác định rõ các trường hợp đặc thù không phù hợp hoặc cần lưu ý khi sử dụng xăng E10, đồng thời hướng dẫn loại nhiên liệu phù hợp với các loại phương tiện này.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các hội ngành hàng, hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông, chủ động công bố thông tin về khả năng tương thích của từng dòng phương tiện với xăng E10, hướng dẫn người sử dụng thực hiện đúng khuyến cáo kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu và nhiên liệu sinh học bảo đảm duy trì sản xuất và nhập khẩu ổn định để cung ứng đủ nhiên liệu cho phối trộn xăng sinh học, bảo đảm cung ứng đủ các mặt hàng xăng E5, xăng E10.

"Bộ Công Thương phải tăng cường kiểm tra giám sát việc nhập khẩu, phối trộn, bảo đảm đúng quy chuẩn. Ở thành phố hay nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thì tiêu chuẩn cũng đều phải giống nhau. Không để khâu phối trộn làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm xăng sinh học, ảnh hưởng đến người tiêu dùng", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu, rà soát chính sách thuế, phí, cơ chế tài chính có liên quan nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh và sử dụng nhiên liệu sinh học, thúc đẩy phát triển thị trường sinh học theo lộ trình đã được phê duyệt.

Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương và doanh nghiệp theo dõi tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, phối trộn, vận chuyển, kinh doanh xăng dầu, hành vi sản xuất buôn bán nhiên liệu giả, nhiên liệu không bảo đảm chất lượng, đầu cơ găm hàng và trục lợi chính sách.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý lực lượng Công an tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, chủ động phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang cho Nhân dân, ảnh hưởng đến việc triển khai chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học của Đảng và Nhà nước...

Giá xăng E10 luôn thấp hơn giá xăng khoáng cùng loại

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, sau 1 ngày cả nước chuyển sang phân phối xăng E10, mức tiêu thụ cơ bản tương đương với xăng khoáng trước đây.

Cụ thể, mức tiêu thụ xăng sinh học của toàn hệ thống trên cả nước khoảng 29.000 m³/ngày (lượng xăng tiêu thụ trung bình 32.000 m³/ngày) do vẫn còn một số cửa hàng tiêu thụ nốt lượng tồn xăng khoáng còn lại.

"Do E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở. Ghi nhận tại các cửa hàng bán E10 được niêm yết giá đầy đủ theo quy định và từ thời điểm phân phối thử nghiệm tháng 8/2025 đến nay, giá xăng E10 luôn thấp hơn giá xăng khoáng cùng loại", ông Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin.

Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thực hiện lộ trình xăng E10, theo đó xác định kể từ ngày 1/6/2026, xăng E10 được xác định là mặt hàng xăng dầu Nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng khoáng RON95-III. Khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Công Thương sẽ thực hiện điều hành giá xăng E10.

Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, doanh nghiệp đã triển khai bán xăng E10 trên toàn bộ hơn 1.800 cửa hàng và hơn 1.400 thương nhân nhượng quyền. Petrolimex đã đầu tư hệ thống phối trộn xăng E10 với năng lực khoảng 7,7 triệu m³/năm, đáp ứng không chỉ nhu cầu của hệ thống mà còn có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp khác.

Đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cam kết cùng các nhà máy lọc dầu trong nước bảo đảm nguồn cung xăng nền cho thị trường. Đồng thời đã khôi phục hoạt động Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, từng bước nâng công suất để đáp ứng nhu cầu Ethanol phục vụ phối trộn xăng E10. Hệ thống phối trộn của PVOIL cũng đủ năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp đầu mối khác triển khai xăng E10.