Hai bà cháu thương vong sau cú va chạm với ô tô

Lực lượng chức năng TP Huế đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến 2 bà cháu thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h20 ngày 2/6, anh Lê Đức H. (SN 2000 trú tại thôn Bích La Đông, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) lái ô tô mang biển số 29E-121.45 chạy trên Quốc lộ 49 hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến Km 104-300, đoạn qua thôn Trung Phước Tượng, xã Phú Lộc, ô tô va chạm với xe máy biến số 75K1-242.21 do bà Lê Thị S. (SN 1969) cầm lái, chở theo sau cháu Nguyễn Lưu Hải Đ. (SN 2021) đang chạy cùng chiều phía trước.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 bà cháu thương vong.

Vụ tai nạn khiến bà Lê Thị S. tử vong tại chỗ, cháu Đặng Lưu Hải Đ. bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Cách đây 2 ngày, tại Quốc lộ 49B đoạn qua phường Phong Quảng (TP Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cháu bé 6 tuổi tử vong, một người bị thương nặng.

Cụ thể, khoảng 16h40 ngày 31/5, ô tô tải mang biển số 38C-116.xx chạy trên Quốc lộ 49B. Khi đến Km24+320 đoạn qua Tổ dân phố Thế Chí Đông 1 (phường Phong Quảng), ô tô va chạm với xe máy mang biển số 75C1-125.xx do anh P.V.H. (SN 1993) cầm lái.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh H. chở theo cháu P.V.T.K. (SN 2020). Vụ tai nạn khiến cháu K. tử vong tại chỗ, anh H. bị thương nặng.