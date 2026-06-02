Đáp án chính thức môn Ngữ văn thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026

Chiều 2/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án chính thức của đề thi môn Ngữ văn - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Ngữ văn là môn thi đầu tiên trong kỳ thi lớp 10 năm nay. Sau khi đáp án được công bố, thí sinh có thể đối chiếu bài làm và ước lượng điểm số của mình trước khi có kết quả chính thức.

Đáp án môn Văn thi lớp 10 Hà Nội 2026.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay ghi nhận hơn 124.000 thí sinh dự thi, mức cao nhất từ trước đến nay. Các thí sinh hoàn thành ba môn thi gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ trong hai ngày 30-31/5.

Điểm xét tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên được tính bằng tổng điểm ba môn thi, không nhân hệ số.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.