Hà Nội công bố đáp án chính thức 3 môn thi lớp 10 năm 2026

Chiều 2/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án chính thức các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Thí sinh có thể tra cứu để đối chiếu kết quả bài làm, ước lượng mức điểm của mình trước khi điểm thi chính thức được công bố.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, hơn 124.000 em đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập, mức cao nhất từ trước đến nay. Với tổng chỉ tiêu khoảng 82.660 học sinh, tỷ lệ trúng tuyển vào trường công lập đạt khoảng 66% trên tổng số thí sinh dự thi.

Hà Nội công bố đáp án chính thức các môn thi lớp 10 năm 2026.

Kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5. Thí sinh dự thi ba môn gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh). Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn thi, không nhân hệ số.

Đối với hệ chuyên, gần 17.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào bốn trường THPT chuyên của thành phố tiếp tục làm bài thi môn chuyên trong ngày 1/6. Riêng thí sinh đăng ký lớp chuyên Tin học dự thi bằng môn Toán thay cho bài thi chuyên riêng.

Theo quy định, điểm xét tuyển vào các lớp chuyên được tính bằng tổng điểm ba môn thi chung cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số hai, tối đa 50 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6. Khi đó, thí sinh sẽ chính thức biết kết quả xét tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.