Đại biểu HĐND Hà Nội băn khoăn mức hỗ trợ 5 triệu đồng chuyển đổi xe điện

Sáng 2/6, thảo luận tại tổ về các nội dung trình kỳ họp HĐND TP Hà Nội, đại biểu Trần Khánh Hưng góp ý đối với đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1.

Ông Hưng cho biết đây là lần thứ ba đề án được trình HĐND thành phố xem xét. Theo ông, đây là nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tác động trực tiếp đến chính sách quản lý đô thị, đời sống người dân Thủ đô cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại biểu đánh giá cao việc nghị quyết đưa ra chính sách hỗ trợ đối với cả cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, ông cho rằng các nội dung hỗ trợ dành cho người dân cần được nghiên cứu kỹ hơn, đặc biệt là mức hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

"Mức hỗ trợ cho cá nhân được chuyển đổi phương tiện là 5 triệu đồng một xe mô tô, xe gắn máy. Qua khảo sát một số phương tiện thông tin đại chúng, hơn 10.000 ý kiến cho rằng với mức hỗ trợ 5 triệu đồng thì rất khó khăn trong việc người dân có thể chuyển đổi phương tiện", ông Hưng nói và băn khoăn với mức hỗ trợ 5 triệu đồng, liệu người dân có đủ điều kiện để chuyển đổi phương tiện hay không

Đại biểu Trần Khánh Hưng phát biểu thảo luận.

Theo tờ trình trước đó, tổng vốn để triển khai chương trình lên đến 23.000 tỷ. Nếu thực hiện theo phương án này, nguồn lực dành cho chương trình sẽ chiếm phần lớn ngân sách thành phố dự kiến bố trí cho các chương trình trọng điểm.

Ngày 27/5, UBND thành phố có tờ trình điều chỉnh lại, giới hạn hỗ trợ trong Vùng Vành đai 1 và số vốn cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 7.000 tỷ đồng.

Ông Hưng cho biết, như vậy đã có sự cân nhắc về đối tượng, tuy nhiên, khi đưa ra một chính sách hỗ trợ thì điều đầu tiên trong Luật Thủ đô cũng như trong các quy định đó là phải đảm bảo tính công bằng.

"Chúng ta đưa ra một chính sách hỗ trợ cho người dân ở trong vùng Vành đai 1, vậy những người dân ở ngoài Vành đai 1 thì sao? Họ là những người dân đi từ bên ngoài vào trong khu vực Vành đai 1 để làm việc, trong khi đó họ lại không được hỗ trợ", ông Hưng bày tỏ băn khoăn.

Nghị quyết đưa ra phạm vi và lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn. Ông Hưng cho hay, thành phố chưa thực hiện cấm hoàn toàn mà chỉ hạn chế một số loại phương tiện theo giờ. Đại biểu Trần Khánh Hưng đề nghị thành phố cần có thông tin tuyên truyền đảm bảo người dân tiếp cận được thông tin chính xác, tạo được sự đồng thuận của người dân.

Theo ông Hưng, tiến tới thành phố sẽ hạn chế các phương tiện vào vùng phát thải thấp, điều này cần sự phối hợp đồng hành của tất cả các ngành, từ cơ quan truyền thông đến cơ quan quản lý, các sở chuyên ngành và công an thành phố để quản lý phương tiện. Sau đó, phải có biện pháp xử lý, xử phạt nếu như người dân cố tình vi phạm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu thảo luận.

Thảo luận về đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng "đã làm thì làm luôn", nhưng cần có sự đồng thuận của truyền thông.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng nêu thực tế số lượng "cực kỳ lớn" người dân ngoại thành đi xe máy chở lương thực, thực phẩm cung cấp trong nội đô. Đây là nguồn sinh sống của những người ở ngoại thành và các tỉnh thành khác về, nếu cấm xe xăng thì họ vào nội đô bằng phương tiện gì.

Ông Tùng đề xuất trong giai đoạn chuyển tiếp có thể cho phép các phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm hoạt động trong khung giờ từ 22h đến 5h. Sau khoảng một năm, khi thị trường có các loại xe điện đáp ứng nhu cầu chuyên chở tương đương xe sử dụng xăng dầu, thành phố có thể tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng trong khu vực nội đô.