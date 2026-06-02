Masan Consumer tham gia THAIFEX, đưa hương vị Việt ra thế giới

THAIFEX – Anuga Asia 2026 quy tụ 3.620 doanh nghiệp đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam nằm trong Top 5 quốc gia có số lượng doanh nghiệp tham gia nhiều nhất với 176 doanh nghiệp, cho thấy vị thế ngày càng nổi bật của ngành thực phẩm Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

Trong không gian triển lãm Việt Nam, Masan Consumer giới thiệu các thương hiệu chủ lực được người tiêu dùng quốc tế đón nhận như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Vinacafé, Wake-Up, Phở Story… Đây không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp kết nối với các đối tác và nhà phân phối toàn cầu, mà còn tiếp tục lan tỏa những giá trị ẩm thực Việt Nam đến với người tiêu dùng quốc tế.

Hiện nay, các sản phẩm của Masan Consumer đã xuất khẩu đến hơn 26 thị trường quốc tế, bao gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nga cùng nhiều quốc gia khác, với tăng trưởng nổi bật tại các thị trường châu Á trọng điểm.

Song song với việc mở rộng hiện diện toàn cầu, Masan Consumer sở hữu hệ thống sản xuất đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm như ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, BRCGS, FSSC 22000, HACCP, HALAL và FDA, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và hiện thực hóa chiến lược “Make Vietnamese Foods Global Foods”.

Việc tham gia THAIFEX – Anuga Asia 2026 tiếp tục khẳng định cam kết của Masan Consumer trong hành trình Go Global – Make Vietnamese Food Global Food, đưa thương hiệu và ẩm thực Việt vươn ra thế giới, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh ngành thực phẩm Việt Nam hiện đại, sáng tạo và giàu bản sắc trên thị trường toàn cầu.