Hơn 1 tỷ cổ phiếu Masan Consumer niêm yết trên HoSE, vốn hóa vượt Hòa Phát, FPT

(VTC News) -

Ngày 25/12, Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan (Masan Consumer; Mã: MCH) chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Hơn 1 tỷ cổ phiếu Masan Consumer chính thức niêm yết trên sàn HoSE. (Ảnh: Hạnh Việt)

Số lượng cổ phiếu MCH niêm yết là hơn 1,07 tỷ cổ phiếu. MCH bắt đầu giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Masan Consumer đạt 228.000 tỷ đồng, xếp thứ 7 toàn sàn HoSE, vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, MBBank, FPT, Vinamilk, Thế Giới Di Động..

Việc chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE được kỳ vọng sẽ giúp Masan Consumer nâng cao tính minh bạch, cải thiện thanh khoản cổ phiếu, cũng như gia tăng đáng kể mức độ hiện diện trên thị trường, qua đó mở rộng sự tham gia của các quỹ đầu tư quốc tế cũng như nhà đầu tư cá nhân.

MCH kỳ vọng thu hút được các nhà đầu tư dài hạn, ưu tiên cả lợi suất cổ tức và tăng trưởng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc niêm yết còn mở ra nhiều lựa chọn huy động vốn trong tương lai, giúp công ty chủ động nguồn lực cho các kế hoạch mở rộng trong và ngoài nước.

Các sản phẩm của Masan Consumer hiện diện tại 98% gian bếp của người Việt. (Ảnh: Hạnh Việt)

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Danny Le, Tổng Giám đốc Masan Group và Chủ tịch Masan Consumer, cho biết Masan Consumer chính thức niêm yết trên HOSE và mở ra chương mới trên hành trình kiến tạo giá trị bền vững. Chìa khóa cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ đến từ chiến lược Digital 4P, nhằm củng cố vị thế dẫn đầu tại thị trường trong nước và đưa tinh hoa ẩm thực Việt Nam đến mọi gia đình trên thế giới.

Masan Consumer là một trong những công ty hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu Việt Nam, sở hữu danh mục sản phẩm đa ngành như mì gói, nước mắm, nước tương, cà phê hòa tan... Trong tương lai, doanh nghiệp theo đuổi chiến lược “Go Global”, đưa các thương hiệu mang tính biểu tượng Việt Nam vươn ra toàn cầu.