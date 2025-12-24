Masan Consumer góp phần tiếp nối và nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực Việt

(VTC News) -

Đánh giá cao vai trò trung tâm của các thế hệ nghệ nhân trong việc tiếp nối và nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực dân tộc, Masan Consumer đã tích cực đồng hành nhiều năm cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam với nhiều hoạt động, trong đó có chương trình “Phong tặng Danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”.

Chương trình là sự ghi nhận và tri ân với những nghệ nhân đã gắn bó với bếp lửa quê hương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ẩm thực Việt Nam trong nước và quốc tế.

Masan Consumer sở hữu nhiều thương hiệu gia vị lớn và là niềm yêu thích của hàng triệu bữa ăn Việt như CHIN-SU, Nam Ngư,...

Là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, thực phẩm, Masan Consumer thấu hiểu rằng một sản phẩm chỉ có gắn liền với đời sống khi được nuôi dưỡng từ nền tảng văn hóa ẩm thực. Ẩm thực không đơn thuần là nguyên liệu hay công thức, mà là kết tinh của tri thức, kinh nghiệm và tình yêu của những con người đã dành cả đời để gìn giữ, trao truyền và làm giàu giá trị ẩm thực Việt Nam qua từng thế hệ.

Đó là các nghệ nhân – với niềm đam mê sáng tạo, sự kiên trì và khát vọng gìn giữ bản sắc đã góp phần bảo tồn di sản và tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho nền văn hóa ẩm thực nước nhà. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã được trân trọng ghi nhận và tôn vinh tại Lễ phong tặng Danh hiệu Nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam vào ngày 23/12 vừa qua tại Khách sạn Le Méridien Sài Gòn.

Lễ Phong tặng Danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam được diễn ra tại khách sạn Le Méridien Sài Gòn.

Đề án “Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” đã được triển khai bài bản từ công tác xây dựng đề án, ban hành quy chế, tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và chấm điểm, đánh giá nhiều vòng một cách khách quan, khoa học và minh bạch. 28 hội viên cá nhân tiêu biểu đến từ nhiều địa phương trên cả nước đã vượt qua quy trình xét duyệt khắt khe, chính thức được phong tặng Danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam - phát biểu tại sự kiện.

Việc đồng hành cùng chương trình “Phong tặng Danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” không phải là hoạt động riêng lẻ, mà nằm trong chuỗi cam kết lâu dài và nhất quán của Masan Consumer trong việc gìn giữ và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Trước đó, doanh nghiệp đã tài trợ cho đề án “Xây dựng và phát triển văn hoá ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia” trong đó chương trình vinh danh 121 món ăn tiêu biểu Việt Nam, góp phần tôn vinh những món ăn đặc sắc gắn liền với lịch sử, vùng miền và bản sắc dân tộc.

Đại diện Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan - Nhà tài trợ chính của chương trình phát biểu tại sự kiện.

Song song đó, Masan Consumer còn đồng hành cùng các hoạt động của các làng nghề truyền thống trên cả nước, góp phần gìn giữ và lan tỏa văn hóa bản địa, trong đó có Ngày hội Phở Vân Cù, cũng như phối hợp tổ chức Lễ hội Phở thường niên nhằm quảng bá phở Việt Nam đến đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế.

Doanh nghiệp cũng tham gia các liên hoan giao lưu văn hóa quốc tế tại Việt Nam và sự kiện Foodex tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc…, qua đó chia sẻ và lan tỏa giá trị ẩm thực Việt trong không gian giao lưu đa văn hóa.

Phở Vân Cù mang đến trải nghiệm hương vị phở đậm đà tại sự kiện.

Với chiến lược “Go Global – Make Vietnamese Foods Global Foods”, Masan Consumer không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc Việt, kiên định mục tiêu đưa sản phẩm Việt hòa nhập vào nhịp sống hiện đại toàn cầu.

Các hoạt động tích cực, xuyên suốt và nhất quán của Masan Consumer khi đồng hành với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam chính là cam kết dài hạn của Masan Consumer trong việc kết nối di sản ẩm thực truyền thống với đời sống tiêu dùng hiện đại, từng bước đưa tinh hoa ẩm thực Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

CHIN-SU là gia vị luôn được các nghệ nhân ưu tiên sử dụng cho các món ngon thêm đậm vị thơm ngon.