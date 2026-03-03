Mở đường dây nóng hỗ trợ tàu, thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông

(VTC News) -

Thông tin từ Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, đến cuối ngày 3/3, có 8 tàu với 160 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông trong bối cảnh xung đột leo thang phức tạp. Cơ quan này đã thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/7 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, hai số điện thoại 0904678978 và 0945296595 được công bố nhằm bảo đảm duy trì kênh liên lạc thông suốt với các chủ tàu, doanh nghiệp cung ứng thuyền viên và thuyền viên đang làm việc tại khu vực.

Đồng thời, một đường dẫn trực tuyến cũng được thiết lập để cập nhật tình trạng tàu biển và thuyền viên Việt Nam trong vùng có nguy cơ mất an ninh.

Trước đó, Cục đã tham dự cuộc họp do Bộ Ngoại giao chủ trì để cập nhật, phổ biến thông tin liên quan đến diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý đánh giá tác động đối với hoạt động hàng hải và xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

Cục cũng ban hành hai văn bản hướng dẫn, khuyến nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, an ninh cho tàu biển và thuyền viên Việt Nam hoạt động trong khu vực.

Song song với đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam được chỉ đạo rà soát, nắm bắt thông tin về các tàu đang hoạt động tại Trung Đông, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với chủ tàu và doanh nghiệp cung ứng thuyền viên để kịp thời cập nhật tình hình.

Ngoài ra, Cục chủ động theo dõi và cập nhật các khuyến nghị của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), sau đó thông tin đến các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện phù hợp với thực tế.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại khu vực Trung Đông, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tàu biển và thuyền viên Việt Nam.