Israel hack camera giao thông Iran, nắm hành tung vệ sĩ Lãnh tụ tối cao Khamenei

Chiến dịch tấn công của Israel - Mỹ tấn công Iran chưa dừng lại sau 3 ngày.

Tờ Daily Mail đưa tin đặc vụ Cơ quan Tình báo quốc gia Israel (Mossad) đã xâm nhập vào mạng lưới camera giao thông của thủ đô Tehran để theo dõi cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng lịch trình di chuyển của các vệ sĩ làm việc cho ông cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Israel tiếp cận hầu hết camera giám sát của Tehran, vốn được Iran sử dụng rộng rãi để theo dõi những người phản đối chính phủ và cả người dân của mình, đồng thời theo dõi được hoạt động của vệ sĩ chủ chốt.

Mossad đột nhập mạng lưới camera giao thông của Tehran trong nhiều năm.

Dữ liệu hình ảnh thu được sẽ được tình báo Israel mã hóa và truyền về máy chủ tại Tel Aviv và miền nam Israel, cho phép đặc vụ Mossad nắm thông tin chi tiết về địa chỉ, lịch làm việc và đối tượng mà vệ sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ.

Trong đó có một camera cụ thể có góc quay đặc biệt hữu ích, cho phép tình báo Israel quan sát được nơi vệ sĩ và tài xế phục vụ quan chức cấp cao Iran đỗ xe cá nhân khi đến làm việc gần tổ hợp dinh thự của ông Khamenei tại trung tâm Tehran. Những thông tin thu thập được giúp ích cho Israel thực hiện vụ ám sát ông Khamenei.

Khi xác định được vị trí của ông Khamenei vào sáng ngày 28/2, Israel cũng được cho làm gián đoạn khoảng 10 cột phát sóng điện thoại di động gần phố Pasteur, khiến điện thoại hiển thị trạng thái bận khi có cuộc gọi và ngăn cản lực lượng an ninh của ông nhận được cảnh báo có thể xảy ra.

"Chúng tôi hiểu Tehran như hiểu Jerusalem vậy. Và khi bạn hiểu rõ một nơi như hiểu rõ con phố mình lớn lên, bạn sẽ nhận thấy dù chỉ một điều nhỏ nhặt không phù hợp", một quan chức tình báo Israel nói với tờ Financial Times .

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng có nguồn tin mật cung cấp thông tin tình báo quan trọng về lịch trình của Lãnh tụ Tối cao Iran. Kết hợp với các công cụ và thuật toán trí tuệ nhân tạo của Israel, vốn sàng lọc một lượng dữ liệu khổng lồ về giới lãnh đạo Iran và hoạt động của họ, nguồn tin này cho phép họ lần ra được vị trí của ông Khamenei trong cuộc họp nơi ông bị tấn công.

Camera giao thông chỉ là một trong hàng trăm luồng tình báo khác nhau mà Israel thu thập được. Bức tranh tình báo dày đặc về thủ đô Iran là kết quả của sự phối hợp giữa đơn vị chuyên về tình báo tín hiệu, các nguồn tin con người do lực lượng tình báo Mossad tuyển mộ và khối lượng dữ liệu khổng lồ được tình báo quân sự phân tích hằng ngày.

Theo các nguồn tin, Mossad có khoảng 7.000 nhân viên và ngân sách hàng năm ước tính 10 tỷ shekel (2,73 tỷ USD). Cơ quan này không chỉ thu thập thông tin tình báo mà còn tiến hành các chiến dịch phá hoại và ám sát ở nước ngoài với độ chính xác và hiệu quả đáng kinh ngạc. Trong tiến trình hoạt động Mossad đã thực hiện nhiều vụ ám sát táo bạo và nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại.

