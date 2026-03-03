Đội tuyển Việt Nam không dùng sân Mỹ Đình ở trận gặp Bangladesh

(VTC News) -

Theo đó, đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Bangladesh vào lúc 19h00 ngày 26/3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Hiện nay, sân Mỹ Đình chưa phù hợp để tổ chức các trận đấu bóng đá do vẫn đang trong thời gian tu sửa mặt cỏ và các hạng mục chức năng liên quan.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa tạo bước chạy đà cần thiết cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận tái đấu với đội tuyển Malaysia tại lượt trận cuối Vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu tại sân Hàng Đẫy.

Theo tính toán về chuyên môn của ban huấn luyện, đội khách Bangladesh được đánh giá là “quân xanh” phù hợp trong giai đoạn FIFA Days, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội kiểm nghiệm đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế.

Trang chủ VFF thông tin: "Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 21/3 tới. Việc lựa chọn SVĐ Hàng Đẫy, vốn là địa điểm quen thuộc với người hâm mộ Thủ đô, cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mặt sân bãi và không khí cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Thông tin chi tiết về công tác tổ chức, vé vào sân cũng như các hoạt động liên quan đến trận đấu sẽ tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cập nhật và thông báo trong thời gian tới".

Trận đấu gặp Malaysia được nhiều người chờ đợi khi đội tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ của Hà Nội FC đã sở hữu quốc tịch Việt Nam đồng thời có đủ thời gian sinh sống, làm việc tại dải đất hình chữ S theo quy định của FIFA.

Anh đã sẵn sàng có mặt trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Kim Sang-sik để chuẩn bị cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, Malaysia đang phải nín thở chờ án phạt của tòa án thể thao quốc tế (CAS) vì bê bối gian lận sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch.