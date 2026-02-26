AFC phạt Đình Bắc 1.000 USD, cấm thi đấu 2 trận ở đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 25/2, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố các quyết định kỷ luật trong đó có 2 án phạt liên quan đến bóng đá Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam bị phạt tiền 1.500 USD theo điều 53 trong Quy chế về Đạo đức và Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam có 5 cầu thủ bị trọng tài phạt thẻ. Theo quy định, VFF bị phạt 300 USD cho mỗi thẻ phạt, tổng cộng là 1.500 USD.

Đình Bắc bị cấm thi đấu 2 trận ở đội tuyển Việt Nam.

Án phạt tiếp theo đối với bóng đá Việt Nam là trường hợp Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo này bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi nguy hiểm trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Đình Bắc bị cấm thi đấu 2 trận và phạt tiền 1.000 USD. Do cầu thủ này không còn đủ điều kiện tham dự giải đấu nào thuộc cấp độ U23 do AFC quản lý, án phạt "treo giò" được chuyển sang đội tuyển quốc gia. Điều này đồng nghĩa Đình Bắc không được tham dự 2 trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam (gặp Palestine và Malaysia trong tháng 3).

Dù kết thúc giải đấu bằng tấm thẻ đỏ, vòng chung kết U23 châu Á 2026 vẫn là màn trình diễn thành công của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo mang số áo 7 ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng. Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu vua phá lưới của giải đấu cấp châu lục.

"Điều khiến màn trình diễn của Đình Bắc trở nên đáng nể hơn là việc tiền đạo này chỉ đá chính hai trong tổng số sáu trận của U23 Việt Nam", Liên đoàn bóng đá châu Á mô tả thành tích của Đình Bắc.