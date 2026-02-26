Con tôi lần đầu đưa bạn gái về ra mắt, cô ấy đã 2 lần đò, có 3 con

Con trai tôi năm nay đã gần 40 tuổi. Từ khi ra trường, đi làm đến nay, chưa bao giờ tôi thấy nó dẫn bạn gái về nhà nên cả nhà rất mong con sớm yên bề gia thất.

Tôi từng hỏi con nhưng nó chỉ cười nói duyên chưa tới. Có lúc tôi còn sợ con mình có vấn đề gì đó, hoặc quá mải mê công việc mà quên mất chuyện riêng tư. Vì thế, cách đây vài tuần, khi con trai bất ngờ thông báo cuối tuần đưa bạn gái về ra mắt khiến cả nhà vừa mừng vừa xúc động.

Bạn gái con tôi có vẻ ngoài chững chạc, nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép. Ấn tượng ban đầu của tôi cũng thấy khá thiện cảm nhưng trong bữa cơm, khi câu chuyện dần cởi mở hơn, con trai tôi chủ động nói rõ về hoàn cảnh của bạn gái khiến cả nhà sốc nặng.

Tôi thấy hoang mang thực sự bởi tôi chưa bao giờ tôi hình dung tới viễn cảnh này. (Ảnh minh họa: AI)

Bạn gái của con đã 2 lần ly hôn và đang nuôi 3 con riêng đều còn nhỏ. Trong bữa ăn, tôi cố giữ bình tĩnh để không thất lễ, nhưng trong đầu cảm thấy hoang mang thực sự bởi tôi chưa bao giờ tôi hình dung tới viễn cảnh này. Càng nghĩ tôi càng thương con và lo cho tương lai của nó nếu con kiên quyết gắn bó với bạn gái.

Chồng tôi thì gần như phản đối ngay lập tức. Ông ấy cho rằng con trai tôi xứng đáng với một người “trong trắng”, ít ràng buộc hơn. Sau buổi ra mắt, không khí gia đình nặng nề hẳn.

Tôi đã nói chuyện riêng với con và hỏi nó có thực sự hiểu mình sẽ đối mặt với điều gì không khi làm chồng đã khó, làm cha dượng của ba đứa trẻ còn khó hơn. Con trai tôi lặng lẽ nghe, nó không phản ứng và chỉ trả lời kiên quyết nếu chúng tôi không đồng ý, con sẽ nghe theo nhưng ở vậy đến già.

Hiện tôi không biết phải làm gì, ủng hộ con thì chính tôi lại hoang mang lo lắng, còn không ủng hộ thì có thể con tôi sẽ làm như lời nó nói là ở vậy đến già.