Hàng nghìn người dân và du khách chen chân ken đặc, hò reo cổ vũ đua thuyền trên sông Thu Bồn

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, sáng 26/2, tại Bến du thuyền Khu đô thị du lịch Nam Hội An City, UBND xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) phối hợp cùng Tập đoàn FVG tổ chức khai mạc giải đua thuyền truyền thống xã Duy Nghĩa mở rộng lần thứ I - Cúp FVG năm 2026.
Đây là lần đầu tiên giải đua thuyền được tổ chức với quy mô mở rộng tại khu đô thị du lịch Nam Hội An, đánh dấu sự phối hợp tâm huyết giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc gìn giữ, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống vùng sông nước xứ Quảng, đồng thời tạo sản phẩm thể thao, du lịch hấp dẫn đầu năm trên dòng Thu Bồn.
Ở lần đầu tiên tổ chức, giải đấu quy tụ 9 đội thuyền dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều địa phương gồm Hồng Sơn - Duy Nghĩa, Văn Tây - Thăng An, An Trung - Duy Thành, Tân An - Thượng Đức, Đồng Hải - Cẩm Thanh, Bàn Nam - Thu Bồn, Điện Phương - Điện Bàn, Trà Đông - Duy Vinh và Xuân Phú - Quế Sơn.
Hơn 150 vận động viên tranh tài ở nội dung thuyền đua gỗ nam (17 VĐV) với hai cự ly hấp dẫn gồm giải hòa bình với 3 vòng đôi tương đương 3,25 km và giải truyền thống với 5 vòng đôi tương đương 5,25 km.
Những màn rượt đuổi quyết liệt, nhịp chèo dồn dập hòa cùng tiếng trống thúc giục đã tạo nên bầu không khí sôi động, kịch tính, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đổ về hai bên bờ sông Thu Bồn reo hò cổ vũ.
Lượng người ken đặc đứng dọc bờ sông Thu Bồn để cổ vũ cho các đội đua.
Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa Nguyễn Văn Việt chia sẻ giải đua thuyền xã Duy Nghĩa lần thứ I năm 2026 được tổ chức nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng sông nước; góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.
Đại diện đơn vị đồng hành, ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG, cho hay giải đua thuyền là sự kiện mà FVG thể hiện sự quyết tâm trong việc góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch tại vùng đất này và khẳng định vai trò của khu đô thị như điểm khởi đầu trên cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang. Đây không chỉ là hoạt động thể thao đầu xuân mà còn là chiến lược xây dựng điểm đến hấp dẫn, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành một khu đô thị du lịch sầm uất, thịnh vượng trong giai đoạn phát triển mới.