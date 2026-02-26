Hàng nghìn người dân và du khách chen chân ken đặc, hò reo cổ vũ đua thuyền trên sông Thu Bồn

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG, cho hay giải đua thuyền là sự kiện mà FVG thể hiện sự quyết tâm trong việc góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch tại vùng đất này và khẳng định vai trò của khu đô thị như điểm khởi đầu trên cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang. Đây không chỉ là hoạt động thể thao đầu xuân mà còn là chiến lược xây dựng điểm đến hấp dẫn, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành một khu đô thị du lịch sầm uất, thịnh vượng trong giai đoạn phát triển mới.