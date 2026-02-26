Bảng xếp hạng 10 cao thủ kungfu Trung Quốc hiện đại: Ai mạnh nhất?

(VTC News) -

Tán thủ là môn võ tự do ra đời dựa trên võ thuật cổ truyền của Trung Quốc để phù hợp với bối cảnh phát triển hiện đại. Nói cách khác, đây là phiên bản thực chiến hiện đại của kungfu. Trang 163 vừa đưa ra danh sách 10 võ sĩ, võ sư tán thủ mạnh nhất của Trung Quốc trong khoảng 50 năm lịch sử môn võ này.

1. Trương Lễ Nghĩa

Trương Lễ Nghĩa được xem là cao thủ số 1 của võ lâm Trung Quốc đương đại, danh tiếng lẫy lừng. Ông Trương Lễ Nghĩa là đệ tử đời thứ ba chưởng môn Đại Thành Quyền, người Vũ Cương tỉnh Hồ Nam, sinh tháng 4/1951.

Ông sinh ra trong gia đình võ thuật thế gia, từ nhỏ đã luyện võ, lần lượt học Hình Ý, Bát Quái, Thái Cực, Nam Quyền, Trường Quyền, Nga Mi Quyền, Thiết Quyền Đạo và võ thuật tán thủ. Theo bài viết trên trang 163, Trương Lễ Nghĩa là cao thủ võ lâm số 1 đương đại của võ thuật Trung Quốc.

Trương Lễ Nghĩa được xem là cao thủ số 1 của võ thuật Trung Quốc đương đại

Từ những năm 70 thế kỷ trước, ông bắt đầu theo đại sư Vương Kim Minh học Đại Thành Quyền, sau bái đương đại quyền vương Vương Tuyển Kiệt làm sư phụ, học toàn diện hệ thống Đại Thành Quyền. Sau khi ông Vương Tuyển Kiệt qua đời, võ thuật sư Chu Hạc Đình nghiên cứu thêm nội công và điểm huyệt pháp.

Trải qua gần 40 năm khổ luyện, kế thừa và phát huy học thuyết Đại Thành Quyền, công phu của ông thuần chính thâm hậu, đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, là nhà lý luận võ thuật và thực chiến gia nổi tiếng đương đại.

Trương Lễ Nghĩa từng hai lần giành chức vô địch tán thủ toàn quốc hạng 75kg, và trong các buổi giao lưu kỹ nghệ, được cho là đã đánh bại cao thủ karate Nhật Bản đẳng 5, nhà vô địch Muay Thái và cao thủ tự do đối kháng của Mỹ.

2. Liễu Hải Long

Liễu Hải Long từng 3 lần vô địch giải đấu lôi đài tán thủ, là cao thủ số một tán thủ.

Liễu Hải Long là người Sơn Đông, cao 1,76m, nặng 80kg. 13 tuổi bắt đầu luyện võ, sau được tuyển vào đội tán thủ Sơn Đông huấn luyện. Năm 2000, Liễu Hải Long giành hạng nhất tán thủ toàn quốc hạng 75kg thứ nhất. Sau đó, Liễu Hải Long tiếp tục giành hạng nhất năm 2001 và hạng nhất 80 kg năm 2002.

Liễu Hải Long là cao thủ tán đả

Năm 2009, Liễu Hải Long tham gia diễn xuất phim “Tân Thủy Hử Truyện”. Năm 2013, Liễu Hải Lòng cùng nhà vô địch tán thủ thế giới Khang Vĩnh Cương làm đại sứ quảng bá thương hiệu sự kiện “Võ Động Trung Quốc”. Năm 2016, Liễu Hải Long tham gia phim điện ảnh “Thiết Đạo Phi Hổ”.

3. Liêu Bạch

Liêu Bạch là truyền nhân Tôn thị nội gia quyền, được xem là cao thủ hàng đầu với tuyệt kỹ “Lưỡng viên nhất châm”. Ông được cho là người có lực ra đòn mạnh nhất trong giới võ thuật Trung Quốc, từng nhiều lần dùng Thái Cực Quyền Tôn thị đánh bại quán quân tán thủ toàn quốc.

Liêu Bạch là truyền nhân Tôn thị nội gia quyền

Tuy nhiên Liêu Bạch từng có lần đấu đẩy tay với cao thủ Trần Tiểu Vượng. Ba lần ông lao tới đều bị bật ngược trở lại, loạng choạng đến mức kính cũng rơi ra.

Sau khi có người hô dừng, Trần Tiểu Vượng đã thả lỏng thân pháp, Liêu Bạch lại bất ngờ tung một cú đẩy mạnh, kết quả vẫn bị bật ngược trở lại, khiến mọi người bật cười.

4. Lư Chính Văn

Lư Chính Văn nghiên cứu về công phu đứng trụ (trang công) đạt đến đỉnh cao mà ít ai sánh kịp. Tư liệu cụ thể về Lư Chính Văn rất ít. Từng có ghi chép rằng tại một buổi tụ hội võ lâm ở Thạch Gia Trang, những cao thủ giao đấu với Lư Chính Văn đều bị ông đánh văng ra chỉ bằng một cú nhào (phác) tới.

Lư Chính Văn là cao thủ trang công

5. Trương Chí Tuấn

Trương Chí Tuấn là cao thủ số một Trần thị Thái Cực Quyền. Trương Chí Tuấn là truyền nhân đời thứ mười một của Trần thị Thái Cực Quyền. Ông bắt đầu luyện võ năm 1970 và năm 1974 bái tông sư Trần Chiếu Quỳ làm sư phụ.

Theo sư phụ 7 năm, cộng thêm hơn 30 năm nghiên cứu chuyên sâu và luyện công không ngừng nghỉ, ông nắm vững toàn diện lý luận, quyền pháp cũng như phương pháp giảng dạy truyền thống của Trần thị Thái Cực Quyền. Ông thành thạo tán thủ, cầm nã và các chiêu thức thực chiến, đồng thời hình thành hệ thống lý luận, giảng dạy và huấn luyện Thái Cực Quyền mới mang dấu ấn riêng.

Trương Chí Tuấn là cao thủ số một Trần thị Thái Cực Quyền

Năm 1983, tại Trịnh Châu (Hà Nam), Trương Chí Tuấn giao lưu với đại biểu không thủ đạo Nhật Bản. Trong cuộc giao lưu võ nghệ, ông đã đánh bại đối thủ một cách huyết phục. Trương Chí Tuấn từng hợp tác với viện nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban Thể dục Quốc gia Trung Quốc, sử dụng phương tiện hiện đại để nghiên cứu nguyên lý kỹ kích của Thái Cực Quyền.

6. Đỗ Chấn Cao

Đỗ Chấn Cao từng là tổng HLV của lực lượng Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc. Ông là võ sư bát đẳng, nhiều lần đảm nhiệm công tác trọng tài tại các giải tán thủ như vô địch thế giới, ASIAD và các giải vô địch toàn quốc.

Đỗ Chấn Cao là nhân vật nổi tiếng của võ thuật Trung Quốc

Trong sự nghiệp, Đỗ Chấn Cao được trao nhiều danh hiệu cao quý. Ông còn 5 lần vô địch các giải đấu đối kháng quân – cảnh toàn quốc và tán thủ võ thuật. Đã xuất bản 38 đầu sách về võ thuật, chiến đấu và đối kháng; trong đó các tác phẩm như “300 chiêu tuyệt kỹ phòng vệ”, “Kỹ pháp tổ hợp công phòng trong đối kháng”, “Tinh hoa chế địch của quân cảnh”. Hơn 30 năm giảng dạy, ông có công lớn trong việc huấn luyện lực lượng Cảnh sát Vũ trang, được mệnh danh là “Nhà vô địch công phu” và “Giáo sư đối kháng”.

7. Trần Thủ Phù

Ông là truyền nhân Tâm Ý Quyền. Trần Thủ Phù sống rất kín tiếng, ảnh chụp hiện tồn tại gần như không có. Tương truyền Trần Thủ Phù được truyền thừa từ một vị cao nhân ẩn cư họ Thiết, nắm giữ hai mươi bốn loại phát lực từ đan điền.

8. Ngưu Thắng Tiên

Ngưu Thắng Tiên là truyền nhân Tôn thức nội gia quyền, cao thủ số một về thôi thủ (đẩy tay). Ngưu Thắng Tiên, được mệnh “đại hiệp võ lâm”, sinh năm 1938 tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hà Bắc. Ông từng là Tổng huấn luyện viên đội Thái Cực thôi thủ Bắc Kinh, đạt đẳng cấp 8 đẳng.

Ngưu Thắng Tiên là truyền nhân Tôn thức nội gia quyền

Vì khi thượng đài tỷ võ, ông thường mặc một bộ áo quần trắng, nên trong giới giang hồ ông được gọi bằng biệt danh “Bạch Lão Đạo”. Từ nhỏ, Ngưu Thắng Tiên theo học với Phượng Tường, người có biệt hiệu “Thiết Cánh Bác” (Cánh tay sắt).

Ngưu Thắng Tiên là truyền nhân của Tôn thức nội gia quyền và được xem là cao thủ số một về thôi thủ. Tuyệt kỹ nổi danh của ông là “Trung hòa hư biến”. Trong sự nghiệp, Ngưu Thắng Tiên từng đánh bại nhiều cao thủ thành danh. Bản thân Ngưu Thắng Tiên cùng các đệ tử đã hơn 100 lần giành chức vô địch toàn quốc ở các giải thôi thủ.

9. Diêu Thừa Vinh

Diêu Thừa Vinh là truyền nhân Ý Quyền, là cao thủ Ý Quyền số 1 ở Bắc Kinh. Diêu Thừa Vinh sinh ngày 4/11/1953 tại Bắc Kinh. Ông là võ thuật gia nổi tiếng, nhân vật đại diện quan trọng đời thứ ba phái Ý Quyền, võ sư cấp 6 của võ thuật Trung Quốc.

Từ năm 8 tuổi, Diêu Thừa Vinh theo cha, cao thủ nổi tiếng Diêu Tông Huân, học Ý Quyền. Qua hàng chục năm nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Diêu Thừa Vinh lĩnh ngộ được tinh túy Ý Quyền, kế thừa y bát của cha, trở thành đại diện đời thứ ba của môn phái.

Diêu Thừa Vinh là truyền nhân Ý Quyền

10. Đặng Chí Tường

Trong võ lâm, Đặng Chí Tường được xem là kẻ “độ cô cầu bại”, từng tuyên bố trên tạp chí võ thuật rằng chỉ mong tìm được một trận thua. Đặng Chí Tường từng chiến thắng Vương An Bình, võ nghệ vượt trội Dương Hồng Trần, từng thách đấu Trương Lễ Nghĩa (nhưng không thành trận). Có lần một cao thủ đến tỷ võ, cao 1m98, nặng hơn 100 kg, đã bị Đặng Chí Tường đánh bật lên không trung chỉ trong vòng 5 chiêu. Do con người kín tiếng và bí ẩn, nên tư liệu về ông trên mạng rất ít.