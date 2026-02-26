(VTC News) -

Theo tín ngưỡng dân gian của người Việt, ngày vía thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) được xem là một trong những dịp lễ quan trọng trong chuỗi sinh hoạt văn hóa tâm linh đầu năm mới. Đây là dịp nhiều gia đình, đặc biệt là các hộ kinh doanh, buôn bán, thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng lễ vật nhằm bày tỏ lòng thành và gửi gắm mong muốn một năm làm ăn thuận lợi, tài lộc hanh thông.

Không chỉ mang ý nghĩa cầu tài lộc, may mắn, nghi lễ này còn thể hiện sự tri ân đối với vị thần được tin là đã phù hộ cho công việc, cuộc sống suốt một năm qua. Trong ngày này, các gia đình thường chuẩn bịmâm cúng thần Tài chu đáo, đồng thời khấn xin “vía” – tức sự may mắn, thuận lợi, để khởi đầu năm mới suôn sẻ.

Bên cạnh đó, bài văn khấn cúng vía thần Tài – Thổ địa mùng 10 tháng Giêng được nhiều gia đình chuẩn bị kỹ lưỡng để nghi lễ đầu năm diễn ra trang trọng, đúng phong tục.

Gợi ý mâm cúng vía thần Tài mùng 10 tháng Giêng. (Ảnh: Loan Võ)

Văn khấn cúng vía thần Tài - Thổ địa mùng 10 tháng Giêng

Dưới đây là bài văn khấn cúng vía thần Tài năm 2026 được trích theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Việc sử dụng bài khấn theo tài liệu chính thống giúp nghi lễ được tiến hành trang trọng, đúng với phong tục truyền thống.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy thần Tài vị tiền

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là... ngụ tại...

Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026.

Chúng con chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài vị tiền.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn cúng vía thần Tài - Thổ địa mùng 10 tháng Giêng. (Ảnh: Nhật Thùy)

Gợi ý mâm cúng ngày vía thần Tài

Tùy theo phong tục, tập quán của từng vùng miền, mâm cúng ngày vía thần Tài có thể khác nhau về hình thức và số lượng lễ vật. Tuy vậy, nhiều gia đình thường chuẩn bị các vật phẩm phổ biến sau:

Trái cây tươi như chuối, cam, xoài, thanh long, táo, dưa hấu…

Một lọ hoa tươi, ưu tiên hoa có nụ và hương thơm.

Một bộ giấy tiền, vàng mã.

Một bao thuốc lá, với hai điếu thuốc được rút sẵn.

Một đĩa gạo.

Một đĩa muối hạt.

Ba cốc nước, hai chén rượu.

Hai cây đèn, kèm khay vàng giấy.

Năm củ tỏi, mang ý nghĩa xua đuổi điều không may.

Một bát nước đầy rắc cánh hoa hồng phía trên, thường đặt ngoài cùng ban thờ với quan niệm tượng trưng cho việc giữ tiền bạc không bị thất thoát.

Tượng Ông Cóc đặt bên trái ban thờ với ý nghĩa đón sinh khí, tài lộc; ban ngày quay ra ngoài, buổi tối quay vào trong.

Ngoài những lễ vật cơ bản, nhiều gia đình còn chuẩn bị thêm bánh bao hình hũ vàng, chả giò, xôi gấc để mâm cúng thêm phần trang trọng.

Bên cạnh lễ vật, phần cỗ mặn cũng được xem là thành phần quan trọng trong mâm cúng ngày vía thần Tài. Điều này tùy thuộc vào điều kiện kinh tế từng gia đình cũng như phong tục địa phương.

Tại miền Nam, ngoài các lễ vật kể trên, cá lóc nướng gần như là món không thể thiếu trong mâm cúng đầy đủ. Trong khi đó, ở miền Trung, đặc biệt tại khu vực Huế, nhiều gia đình chuẩn bị lưỡi heo hoặc mép bò để dâng lễ trong ngày này.

Một chi tiết đáng chú ý là bộ tam sên (còn gọi là tam sinh hoặc tam sanh), thường xuất hiện trong mâm cúng. Bộ lễ vật này gồm ba loại thực phẩm tượng trưng cho các loài trong tự nhiên: một miếng thịt heo đại diện cho Thổ (loài sống trên đất), một quả trứng luộc đại diện cho Thiên (loài sinh ra từ trời), và ba con tôm hoặc một con cua đại diện cho Thủy (loài sống dưới nước).

Bộ tam sên không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện biểu trưng cho sự hòa hợp của ba yếu tố thiên – địa – thủy trong tự nhiên. Thông qua đó, người dân bày tỏ sự trân trọng đối với những sản vật mà tự nhiên ban tặng, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mới may mắn, thuận lợi và phát triển trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cúng vía thần Tài 2026 vào giờ nào?

Theo lịch vạn niên, năm Bính Ngọ 2026, ngày vía thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) rơi vào thứ Năm, tức ngày 26/2/ Dương lịch.

Bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật chu đáo, thời điểm thực hiện nghi lễ cũng là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm. Trong quan niệm truyền thống, việc lựa chọn khung giờ phù hợp được cho là giúp buổi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện sự chỉn chu và thành tâm của gia chủ.

Theo sách “Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông Âm Dương đối lịch năm Bính Ngọ 2026” do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành, tác giả Trần Đình Tuấn gợi ý một số khung giờ được xem là thuận lợi để cúng vía thần Tài trong năm 2026, gồm: Giờ Dần (3h – 5h); Giờ Mão (5h – 7h); Giờ Tỵ (9h – 11h); Giờ Tuất (19h – 21h); Giờ Hợi (21h – 23h).

Gia chủ có thể căn cứ vào các khung giờ nêu trên để sắp xếp thời gian phù hợp với điều kiện sinh hoạt, công việc của gia đình.

Cúng ngày vía thần Tài là một nghi lễ mang tính truyền thống mà còn là nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng trong đời sống người Việt đầu xuân năm mới, phản ánh niềm tin, ước vọng về một năm làm ăn thuận lợi, phát triển bền vững.