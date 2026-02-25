(VTC News) -

Việc tìm hiểu mùng 10 Tết có tốt không được nhiều người quan tâm dịp đầu xuân năm mới, đặc biệt là giới kinh doanh, buôn bán với mong muốn có một năm làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào. Trong đời sống văn hóa của người Việt, mùng 10 tháng Giêng không chỉ đơn thuần là ngày đầu năm mà còn gắn với tín ngưỡng dân gian quan trọng là ngày vía thần Tài.

Năm 2026, mùng 10 tháng Giêng tiếp tục thu hút sự chú ý khi trùng với nhiều yếu tố được xem là cát lành theo quan niệm truyền thống. Vậy xét theo lịch âm dương và các tư liệu văn hóa phương Đông, đây có phải là ngày tốt?

Mùng 10 Tết 2026 có phải ngày tốt?

Theo quan niệm dân gian, mùng 10 tháng Giêng hằng năm là ngày vía thần Tài, vị thần cai quản tiền bạc, của cải. Tương truyền, sau thời gian du ngoạn hạ giới, đúng ngày này thần Tài trở về trời. Vì vậy, người dân, đặc biệt là những người làm ăn, kinh doanh, thường thực hiện lễ cúng trang trọng để tạ ơn sự phù hộ trong năm cũ và cầu mong một năm mới phát đạt, “tiền vào như nước”.

Chính vì ý nghĩa đó, ngày vía thần Tài mặc nhiên được xem là ngày đại cát, đại lợi trong tâm thức nhiều người. Các hoạt động liên quan đến tài chính như khai trương, mở hàng, giao dịch tiền bạc hay mua sắm tài sản thường được ưu tiên thực hiện vào dịp này với mong muốn khởi đầu hanh thông, thuận lợi. Xét theo quan niệm dân gian, câu trả lời cho thắc mắc “mùng 10 Tết có tốt không” vì thế thường là rất tốt.

Nhiều người thắc mắc mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 có phải ngày tốt không. (Ảnh: Nhật Thùy)

Theo lịch vạn niên, mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ rơi vào thứ Năm, ngày 26/2/2026 Dương lịch.

Theo sách “Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông Âm Dương đối lịch năm Bính Ngọ 2026” do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành, tác giả Trần Đình Tuấn cho biết ngày 10/1 Âm lịch là ngày Tân Mùi, đây là ngày Ngọc Đường Hoàng đạo, thuộc Thiếu Vi tinh. Trong tín ngưỡng dân gian, ngày Ngọc Đường Hoàng đạo thường rơi vào các ngày thuộc chi âm (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi) và được xem là ngày tốt cho nhiều công việc quan trọng như thi cử, khai trương, động thổ, nhậm chức.

Theo tài liệu nêu trên, ngày 10/1 Âm lịch phù hợp để thực hiện nhiều hoạt động như: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp mặt thân hữu, xuất hành, nhậm chức, gặp gỡ người dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, giải trừ, cắt may, tụ tạo động thổ, sửa chữa, đuổi bắt, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng.

Về ngũ hành, ngày mùng 10 Tết năm 2026 mang hành Thổ (Lộ Bàng Thổ). Theo quy luật tương sinh – tương khắc, Thổ tương sinh với Hỏa và Kim, đồng thời tương khắc với Mộc và Thủy. Những thông tin này thường được tham khảo trong hệ thống lịch pháp truyền thống để cân nhắc công việc phù hợp.

Các khung giờ Hoàng đạo của ngày 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ gồm:

Giờ Dần (3h – 5h)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ Thân (15h – 17h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ Hợi (21h – 23h)

Hướng xuất hành gồm: Tài Thần ở hướng Tây Nam và Hỷ Thần cũng ở hướng Tây Nam. Theo quan niệm truyền thống, nếu mong cầu tài lộc có thể chọn hướng Tài Thần; nếu mong tin vui, may mắn thì chọn hướng Hỷ thần.

Những thông tin này mang tính tham khảo theo hệ thống lịch cổ truyền và được nhiều gia đình sử dụng như một phần trong phong tục đầu năm.

Những việc thường làm vào mùng 10 Tết

Khi ngày mùng 10 tháng Giêng được xác định là ngày hoàng đạo theo lịch truyền thống, nhiều người lựa chọn thực hiện những công việc mang tính khởi đầu với mong muốn tạo động lực tinh thần tích cực cho cả năm.

Sắm lễ và cúng vía thần Tài

Nghi lễ quan trọng nhất trong ngày chính là cúng vía thần Tài. Việc chuẩn bị mâm lễ chu đáo thể hiện sự thành tâm và lòng biết ơn theo quan niệm dân gian.

Một mâm cúng cơ bản thường gồm:

Bộ Tam Sên: 1 miếng thịt heo luộc, 3 quả trứng luộc và 3 con tôm (hoặc cua) luộc.

Hoa quả: 5 loại quả tươi, màu sắc đẹp như cam, xoài, táo, nho.

Các lễ vật khác: hoa tươi (thường là hoa cúc vàng, hoa đồng tiền), gạo, muối, nước sạch, giấy tiền vàng mã, bánh kẹo.

Mâm cúng thường được đặt tại bàn thờ thần Tài – ông Địa ở vị trí sạch sẽ, trang trọng trong nhà hoặc tại cửa hàng kinh doanh.

Theo gợi ý trong sách “Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông Âm Dương đối lịch năm Bính Ngọ 2026” của tác giả Trần Đình Tuấn, các khung giờ thuận lợi để cúng Vía Thần Tài trong năm 2026 gồm: Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h). Gia chủ có thể cân nhắc các khung giờ này sao cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt và công việc thực tế.

Gợi ý mâm lễ cúng ngày vía thần Tài. (Ảnh: Loan Tran)

Mua vàng và vật phẩm mang tính biểu tượng

Tục lệ mua vàng ngày vía thần Tài đã trở nên phổ biến trong nhiều năm gần đây. Vàng được xem là biểu tượng của sự tích lũy tài sản và ổn định tài chính. Việc mua một lượng vàng nhỏ trong ngày này chủ yếu mang ý nghĩa tinh thần, thể hiện mong muốn năm mới thuận lợi.

Các sản phẩm thường được lựa chọn gồm nhẫn kim tiền, vàng biểu tượng con giáp của năm, vàng miếng, đồng vàng.

Ngoài vàng, một số người còn lựa chọn các vật phẩm phong thủy mang tính biểu tượng như tượng cóc ngậm tiền (thiềm thừ), tỳ hưu hoặc quả cầu đá phong thủy để trưng bày tại nơi làm việc hoặc trong nhà với mục đích tăng thêm yếu tố thẩm mỹ và tạo cảm giác may mắn.

Khai trương, mở hàng, ký kết giao dịch

Với đặc trưng là ngày hoàng đạo theo lịch cổ truyền, mùng 10 tháng Giêng thường được nhiều cửa hàng, doanh nghiệp chọn làm ngày khai trương chính thức sau kỳ nghỉ Tết.

Quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt” khiến ngày này trở thành thời điểm khởi động hoạt động kinh doanh, mở hàng lấy lộc đầu năm. Bên cạnh đó, một số người cũng chọn ngày này để ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch quan trọng với kỳ vọng khởi đầu thuận lợi.

Để phù hợp với quan niệm truyền thống, nhiều gia chủ ưu tiên thực hiện các hoạt động trên vào các khung giờ Hoàng đạo.

Việc đánh giá mùng 10 Tết 2026 có phải ngày tốt hay không phụ thuộc vào hệ quy chiếu văn hóa và tín ngưỡng dân gian. Theo lịch cổ truyền và các tài liệu, đây là ngày Ngọc Đường Hoàng đạo, mang nhiều yếu tố cát lành.

Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, các hoạt động kinh doanh, giao dịch hay đầu tư vẫn cần dựa trên kế hoạch cụ thể, năng lực thực tế và điều kiện thị trường. Những nghi lễ và tập tục trong ngày vía thần Tài nên được nhìn nhận như một nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần tạo niềm tin, động lực tinh thần cho mỗi cá nhân và gia đình trong dịp đầu năm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghệm.