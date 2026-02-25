Đóng

Danh tính kẻ lao lên cabin đánh tài xế xe khách ở Sơn La

(VTC News) -

Ngày 25/2, Công an phường Mộc Châu cho biết, đã đưa đối tượng hành hung lái xe khách vì mâu thuẫn vị trí đỗ xe, về trụ sở để làm việc.

Hồng Thắm
