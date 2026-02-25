Hà Nội thực hiện lộ trình miễn viện phí cơ bản cho người dân

(VTC News) -

Sáng 25/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Duy Ngọc, với vị thế đặc biệt là Thủ đô, Hà Nội mang trên vai sứ mệnh lịch sử và những đặc thù, yêu cầu vượt trội so với các địa phương khác.

Trách nhiệm của Hà Nội không chỉ gói gọn trong việc thực hiện Nghị quyết cho riêng thành phố, mà cao hơn cả phải là “đầu tàu” dẫn dắt cả nước, là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, tìm tòi, thử nghiệm những mô hình mới, kiểu mẫu, tạo ra động lực tăng trưởng mới với sức lan tỏa mạnh mẽ cho cả vùng Thủ đô và cả nước, với tư duy đột phá và tầm nhìn 100 năm, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới, đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cũng lưu ý và nhấn mạnh các nội dung quan trọng nhất để thực thi quyết liệt, hiệu quả 4 Chương trình hành động nêu trên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Viết Thành)

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Hà Nội coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai dân tộc và Thủ đô; phải được chăm lo đặc biệt để bồi đắp sức mạnh nội sinh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Thủ đô. Giáo dục Thủ đô không chỉ dừng lại ở mục tiêu dẫn đầu cả nước mà phải phấn đấu ngang bằng về chất lượng với giáo dục của các thủ đô phát triển trong khu vực và thế giới.

Chương trình hành động tập trung giải quyết những “bài toán kép”: Vừa phải giải quyết tình trạng quá tải trường lớp, vừa tiên phong trong chuyển đổi số toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng; vừa nâng cao giáo dục đại trà, vừa tăng cường giáo dục mũi nhọn, hình thành nền giáo dục Thủ đô hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Để giải quyết vấn đề này, cần tập trung ưu tiên rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học, chăm lo phát triển đội ngũ giáo viên, dành quỹ đất và nguồn lực thỏa đáng để xây dựng các trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh; gắn với nhu cầu thị trường lao động chất lượng cao, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nhân lực hàng đầu khu vực và thế giới.

Về lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tầm nhìn và mục tiêu là xây dựng nền y tế Thủ đô tương xứng với vị thế trung tâm của cả nước, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực và thế giới; người dân được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh, công bằng, liên tục; thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Đồng thời, thành phố thực hiện lộ trình miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế; chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và từ cơ sở; gắn phát triển y tế với giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và an sinh xã hội, đi đầu trong việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu và phát triển mô hình y tế thông minh.

Chương trình hành động tập trung giải quyết sự chênh lệch về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giữa khu vực nội thành và ngoại thành, giữa các vùng nông thôn; ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, giảm tải áp lực cho hệ thống y tế tuyến trên, thực hiện quản lý sức khỏe toàn dân thông qua hồ sơ điện tử đồng bộ. Đồng thời, xây dựng cơ chế đột phá để thu hút nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác công - tư; phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, các trung tâm y tế kỹ thuật cao, trung tâm công nghệ sinh học - y dược công nghệ cao chuẩn quốc tế; trở thành điểm đến của các tập đoàn, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học để đầu tư, nghiên cứu, phát triển và làm việc.

Đối với phát triển kinh tế Nhà nước, Hà Nội khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước tập trung vào 6 trụ cột, nhất là trong bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, dẫn dắt những lĩnh vực, ngành nghề then chốt, thiết yếu về hạ tầng đô thị xanh, số, thông minh; giao thông đa phương thức, nhà ở đa mục tiêu; môi trường, cảnh quan sinh thái; năng lượng và công nghệ chiến lược...

Kinh tế Nhà nước tại Thủ đô đóng vai trò là công cụ xác lập mô hình tăng trưởng mới, là nguồn lực quan trọng để thành phố chi phối, can thiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách phát sinh; góp phần phát huy giá trị văn hóa và tiến bộ công bằng, an sinh xã hội.

Do đó, Chương trình hành động tập trung vào các giải pháp quản lý, khai thác, huy động và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực kinh tế Nhà nước như đất đai, tài nguyên; tài sản công, kết cấu hạ tầng; ngân sách Nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; tái cơ cấu mạnh mẽ, đổi mới mô hình quản lý, quản trị khu vực doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo hướng tinh gọn, hiện đại, công khai, minh bạch, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và đề cao trách nhiệm giải trình, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá.

Cùng với đó là gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế Nhà nước với xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại; đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn tình trạng thất thoát vốn và tài sản Nhà nước.

Về phát triển văn hóa, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, phải đặt phương châm “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển.

Mọi dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đều phải tính toán kỹ lưỡng đến yếu tố văn hóa và không gian văn hóa. Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo nên “sức mạnh mềm” từ chính cốt cách, phẩm giá của con người Thủ đô.

Để các Chương trình hành động thực sự đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xuyên suốt 4 trục từ thành phố đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương bắt tay vào việc cụ thể hóa các Chương trình hành động thành các kế hoạch, đề án khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, đơn vị với tinh thần “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng” và nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”.