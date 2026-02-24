Bí thư Hà Nội yêu cầu tập trung 7 điều kiện phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc

(VTC News) -

Sáng 24/2, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận kết quả đạt được của Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố trong thời gian qua.

Bí thư Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thành phố đang hoàn thiện 3 thể chế quan trọng là xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, sửa đổi Luật Thủ đô và hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, thành phố xác lập mô hình phát triển mới và giải pháp tăng trưởng hai con số với trọng tâm là lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm trọng tâm. Trên tinh thần đó, thành phố đã, đang tập trung xây dựng, phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc là hệ sinh thái trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, trường đại học đang xem xét, nghiên cứu đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố cần sớm tổng kết lại mục tiêu đầu tư và kết quả đạt được đến nay như thế nào để có định hướng phát triển.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu việc quy hoạch sau rà soát, đánh giá phải đồng bộ, không lãng phí, đạt hiệu quả cao, bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn và công bố công khai để mọi người tìm hiểu, nghiên cứu. Mục tiêu cao nhất là phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư, doanh nghiệp và các trường đại học...

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc tập trung vào 7 điều kiện: Tập trung đại học, viện nghiên cứu hàng đầu; tập trung trung tâm nghiên cứu và phát triển của các tập đoàn trong và ngoài nước; tập trung các tổ chức trung gian hỗ trợ thương mại hóa công nghệ, ươm tạo khởi nghiệp; quy tụ các quỹ đầu tư công, đầu tư tư, quỹ đầu tư rủi ro trong và ngoài nước; hành lang pháp lý cụ thể, thông suốt để triển khai các mô hình thử nghiệm có kiểm soát; cơ sở hạ tầng hiện đại, tiện nghi phát triển bền vững; giao thông kết nối thuận tiện.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, 7 điều kiện nêu trên sẽ giúp định hình phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc không chỉ riêng cho Hà Nội mà cả Vùng Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác giải phóng mặt bằng,Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xã Hòa Lạc phối hợp với các sở, ngành liên quan của thành phố tập trung tối đa và xây dựng ngay lộ trình thực hiện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương phải hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Bí thư Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc cần xem xét lại lộ trình phát triển trong thời gian tới theo hướng phải đồng bộ, hiện đại, không lãng phí và hiệu quả cao.

“Chúng ta cùng chung sức, đồng lòng phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc để thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học... Quan trọng nhất là thực hiện đúng mục tiêu thành phố đề ra là xác lập mô hình tăng trưởng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm trong phát triển, mà trọng điểm là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, qua đó góp phần quan trọng phát triển Thủ đô, Vùng Thủ đô và đất nước”, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.