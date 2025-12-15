Tổng Bí thư: Hà Nội rất đẹp, rất mến khách nhưng họ ngại đến vì ùn tắc giao thông

(VTC News) -

Sáng 15/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri thuộc địa bàn các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trả lời một số kiến nghị của cử tri về vấn đề hạ tầng giao thông, môi trường, chất lượng không khí... Tổng Bí thư cho biết, trong các cuộc làm việc với Thành uỷ Hà Nội, ông đã yêu cầu thành phố giải quyết 4 vấn đề lớn.

Các vấn đề này gồm ùn tắc giao thông; trật tự đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh; ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước, không khí; ngập úng ở nội đô, vùng ven.

"Nếu không giải quyết được những vấn đề này thì chúng ta xây bao nhiêu bệnh viện nữa cũng không đủ. Bây giờ phải tập trung giải quyết cái gốc", Tổng Bí thư nói và cho rằng đây là những điểm nghẽn lớn của Hà Nội, cũng là những ưu tiên thành phố đang tập trung giải quyết.

Về vấn đề giao thông, Tổng Bí thư đặt vấn đề làm sao để giải quyết được vấn đề ùn tắc.

"Hà Nội rất đẹp, rất thanh lịch, rất mến khách nhưng người ta ngại đến Hà Nội vì ùn tắc giao thông. Những cảnh giao thông lạ nhất trên thế giới, chưa thấy Thủ đô của nước nào mà lộn xộn như vậy. 'Bệnh' này phải chữa, dứt khoát không thể để thế này", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho rằng, vấn đề giao thông hiện nay có thể trở thành bất lợi trong phát triển, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch.

"Khách du lịch không thể đến đây khi thấy điều nguy hiểm nhất là tai nạn giao thông. Người ta cũng sẽ không đến lần thứ hai nữa vì lần thứ nhất ô tô không vào được đến cửa khách sạn, muốn đến khách sạn phải đi bộ 500 mét, kéo vali vào khách sạn...", Tổng Bí thư nói.

Do đó, theo Tổng Bí thư, Hà Nội cần phát triển các tuyến đường vành đai, xây thêm cầu, đặc biệt là tàu điện ngầm.

"Tàu điện ngầm có lợi thế rất nhiều. Còn đường sắt trên cao rất khó phát triển, nay mai chính nó là cái cản trở của sự phát triển. Phải quy hoạch lại tàu điện thì dân trong thành phố sẽ dãn bớt ra...", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về chống ô nhiễm môi trường, Tổng Bí thư đánh giá vấn đề vệ sinh môi trường thời gian qua Hà Nội thực hiện rất chậm, hầu như chưa hoàn thiện. Hiện nay mới chỉ là thu gom rác ở nội thành rồi chở ra ngoại thành để đốt, chuyển ô nhiễm từ nội thành ra ngoại thành. Muốn xử lý triệt để việc này phải sử dụng công nghệ.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư chia sẻ vừa qua, lực lượng công an điều tra, phát hiện và xử lý vấn đề tiêu cực, tham nhũng, cung cấp số liệu không chính xác tại các trạm quan trắc không khí.

"Các đối tượng ở trạm quan trắc thông đồng với nhà máy để cho các chỉ số mức độ ô nhiễm không chính xác. Chúng ăn tiền hết rồi, nếu không các nhà máy phải di dời ra chỗ khác", Tổng Bí thư nói.

Nhận định vấn đề ô nhiễm không khí rất ghê gớm, Tổng Bí thư chia sẻ: "Con cháu chúng ta mà hít thở bầu không khí này thì không thể tránh khỏi ung thư, không thể tránh khỏi bệnh phổi, bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ cũng không đủ".

Một thực trạng khác liên quan đến môi trường được Tổng Bí thư đề cập là vấn đề xả nước thải sinh hoạt. Tổng Bí thư gợi ý, bên cạnh việc thu tiền sử dụng nước sạch, Hà Nội cần nghiên cứu thu tiền nước thải sinh hoạt ra môi trường của từng hộ dân.

"Thu tiền để thấy trách nhiệm của chúng ta trong tiết kiệm nước, trách nhiệm với vấn đề ô nhiễm môi trường", Tổng Bí thư nói và cam kết Trung ương, Chính phủ, Quốc hội sẽ đồng hành cùng Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cho biết, vừa qua chúng ta ký kết, tham gia các công ước quốc tế về an ninh, an toàn mạng, thể hiện rõ trách nhiệm quốc gia của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế để đảm bảo an ninh mạng.

Theo Tổng Bí thư, tội phạm mạng là loại tội phạm thuộc nhóm an ninh phi truyền thống, đòi hỏi sự chung tay của cả thế giới. Ngay cả những quốc gia lớn, có tiềm lực mạnh như Mỹ cũng không thể tự mình giải quyết được, mà phải hợp tác quốc tế.

"Bởi tội phạm có thể ở nước này nhưng hoạt động lừa đảo lại diễn ra ở nước khác, nên việc đấu tranh là rất phức tạp. Thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ để sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nêu rõ, vừa qua, nhiều vụ việc đã được xử lý rất nghiêm, nhưng "như muối bỏ bể" vì môi trường mạng rất rộng, rất phức tạp. Trên không gian mạng, thật - giả lẫn lộn, thông tin giả, tin sai sự thật vẫn còn, dù so với trước đã giảm nhiều.

Do đó, ngoài quản lý của Nhà nước, phải nâng cao "sức đề kháng" của mỗi người dân, nâng cao nhận thức, bản lĩnh và sự tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin.

"Muốn làm được điều đó thì trình độ, hiểu biết của người dân phải được nâng lên, mà điều này cần có quá trình. Chúng ta phải tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng công dân số", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho hay trước đây, mỗi lần trước kỳ Đại hội Đảng các thông tin trên mạng rất loạn, có các trang như "quan làm báo", "dân làm báo" đưa tin tức tràn lan, gây nhiễu loạn, ảnh hưởng rất lớn đến xã hội.

"Gần đây xuất hiện những hình thức mới, tinh vi hơn, vừa qua cũng đã phải xử lý và cảnh báo rất nhiều trường hợp. Vừa qua, các cơ quan chức năng đã bắt và xử lý cả những đối tượng cung cấp thông tin sai từ bên trong. Đây là hành vi rất nguy hiểm, bởi không gì nguy hiểm hơn sự phản bội từ bên trong, gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, làm hoang mang Nhân dân", Tổng Bí thư nêu thực tế.

Theo Tổng Bí thư, phải kiên quyết đấu tranh để xây dựng một môi trường mạng lành mạnh. Đây là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống, ai cũng phải có trách nhiệm.