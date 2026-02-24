Cháy lớn tại cửa hàng bán đồ gỗ ở TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 24/2, lực lượng chức năng phường Phước Long phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy cửa hàng đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp để điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng chuyên kinh doanh giường, tủ, bàn ghế, cửa gỗ và các sản phẩm nội thất bằng gỗ. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ cửa hàng. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, lửa đỏ rực khiến nhiều người dân khu vực lo lắng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 15h50, lực lượng chức năng vẫn tích cực khống chế đám cháy. Khoảng 16h10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi, phần mái tôn bị đổ sập. Nguyên nhân vụ cháy tại TP.HCM đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, một quán cà phê tại TP.HCM cũng bị cháy làm thiêu rụi nhiều tài sản.

Cụ thể, khoảng hơn 9h ngày 22/2, người dân sinh sống trong hẻm trên đường Linh Đông (phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức cũ) phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khu vực quán cà phê.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm phần mái và khu vực phía trước quán, kèm theo nhiều tiếng nổ lách tách khiến nhiều người hoảng hốt.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai đội hình phun nước từ nhiều hướng, đồng thời tiếp cận bên trong để tìm kiếm, kiểm tra nguy cơ cháy lan sang các nhà dân liền kề trong hẻm nhỏ.

Sau gần một giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để lan rộng.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bên trong quán bị thiêu rụi, mái tôn và một số hạng mục bị hư hỏng nặng.

Bước đầu ghi nhận không có thiệt hại về người.

Theo báo cáo của UBND phường Hiệp Bình, TP.HCM, lời khai ban đầu của nhân viên, đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực kho tại tầng trệt - nơi chứa ly giấy, cà phê, vật dụng và nhiều vật liệu dễ cháy.

Khi phát hiện khói lửa, nhân viên và người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy xách tay để dập lửa, đồng thời kéo vòi nước sinh hoạt hỗ trợ.

Tuy nhiên, do khu vực chứa nhiều vật dụng bắt lửa nhanh, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng chỉ trong thời gian ngắn.