Cháy quán cà phê ở TP.HCM: Nghi phát lửa từ kho chứa đồ

(VTC News) -

Chiều 22/2, UBND phường Hiệp Bình (TP.HCM) báo cáo nhanh về vụ cháy xảy ra tại quán cà phê trên địa bàn, gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng may mắn không có thương vong.

Theo báo cáo, khoảng 9h15 cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại quán cà phê tên Nọong ơi (thuộc Công ty TNHH Sapa Thủ Đức) trên đường Linh Đông, phường Hiệp Bình. Thời điểm này, trong quán có nhân viên làm việc và một số người khách.

Quán có tổng diện tích mặt bằng khoảng 2.000m², diện tích sàn xây dựng khoảng 1.000m², chủ yếu kết cấu khung thép, mái bạt nhựa. Diện tích bị cháy ước tính khoảng 600/1.000m², tập trung ở khu vực ăn uống và khu pha chế, giải khát; phần còn lại khoảng 400m² cùng một số khu vực lân cận bị ảnh hưởng nhẹ do khói, nhiệt.

Lửa thiêu rụi quán cà phê.

Bước đầu, theo lời khai của nhân viên, đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực kho tại tầng trệt - nơi chứa ly giấy, cà phê, vật dụng và nhiều vật liệu dễ cháy. Khi phát hiện khói lửa, nhân viên và người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy xách tay để dập lửa, đồng thời kéo vòi nước sinh hoạt hỗ trợ.

Tuy nhiên, do khu vực chứa nhiều vật dụng bắt lửa nhanh, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng chỉ trong thời gian ngắn.

Khoảng hơn 9h cùng ngày, người dân sống trong hẻm trên đường Linh Đông phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc lên từ quán cà phê. Chỉ ít phút sau, lửa bùng mạnh, bao trùm phần mái và khu vực phía trước quán, kèm nhiều tiếng nổ lách tách khiến nhiều người hoảng hốt.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình phun nước từ nhiều hướng, tiếp cận sâu vào bên trong để khống chế đám cháy, đồng thời kiểm tra, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các nhà dân liền kề trong con hẻm nhỏ.

Lực lượng chức nắng dập tắt đám cháy.

Sau gần một giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản được dập tắt và không để cháy lan ra khu vực xung quanh. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song thiêu rụi nhiều tài sản bên trong quán như mái bạt nhựa kéo, bàn ghế gỗ, vật dụng trang trí và một số thiết bị điện.