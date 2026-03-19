Tây Ninh công bố 81 người trúng cử đại biểu HĐND

Tối 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Toàn tỉnh Tây Ninh có 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 634 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Có 135 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh để cử tri bầu ra 81 đại biểu. Ở cấp xã, có 3.441 người ứng cử để cử tri bầu 2.059 đại biểu.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn Tây Ninh diễn ra thành công tốt đẹp. Tổng số cử tri trong danh sách chính thức của tỉnh là 2.350.513 người. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,91%.

Theo nghị quyết vừa ban hành, 81 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2026–2031 gồm:

Bà Lê Phan Mỹ An – Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Nguyễn Thế Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ sở UBND xã, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh.

Ông Phạm Văn Bốn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giuộc.

Ông Phạm Trung Chánh – Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Chi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hảo Đước.

Bà Nguyễn Thị Kim Cương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lệ.

Ông Nguyễn Việt Cường – Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh.

Ông Phạm Văn Đặng – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Bà Hồ Khánh Dung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Phú.

Ông Đặng Khánh Duy – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên.

Ông Phan Nhân Duy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Cang.

Ông Lê Long Giang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Biên.

Ông Nguyễn Văn Giáp – Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Bà Trần Thị Thanh Hằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Châu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Hoa.

Ông Phạm Mạnh Hiếu – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng thuộc Sở Xây dựng Tây Ninh.

Bà Huỳnh Vương Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Minh Châu.

Ông Phạm Tấn Hòa – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Việt Hồng – Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuyên Bình.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Lê Hoàng Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Long.

Ông Nguyễn Phước Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Lộc.

Ông Nguyễn Minh Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cầu Khởi.

Ông Võ Thế Hữu (Thượng tọa Thích Lệ Duyên) – Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Trụ trì chùa Linh Nguyên; Quản sự chùa Pháp Minh xã Mỹ Hạnh.

Ông Dương Quốc Khánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Thành.

Ông Võ Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh.

Ông Ngô Khánh – Đảng ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiêm Trưởng Ban Công tác Phụ nữ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Ông Mai Văn Linh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Bà Phùng Cẩm Loan – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Hạnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh kiêm Trưởng Ban Công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Bà Trần Thị Ngọc Mai – Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Bà Đặng Thị Ngọc Mai – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hoàng Nam – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh.

Bà Huỳnh Thị Thu Năm – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh.