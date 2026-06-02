Người dùng được đền tiền nếu tính năng hỗ trợ lái trên xe điện BYD gây tai nạn

(VTC News) -

Vấn đề trách nhiệm pháp lý khi xe tự lái xảy ra tai nạn là rào cản lớn khiến người tiêu dùng e ngại công nghệ mới. Để giải quyết bài toán niềm tin này, một chính sách bảo vệ quyền lợi tài chính cho khách hàng được áp dụng đối với tính năng hỗ trợ lái nâng cao trong đô thị (Urban NOA) thuộc hệ thống Tianshen - BYD tại thị trường Trung Quốc.

Quy định đền bù thiệt hại này giới hạn thời gian áp dụng trong vòng một năm, cho các xe trang bị hệ thống phiên bản God's Eye A, God's Eye B và God's Eye 5.0, chưa phải là cam kết trọn đời sản phẩm.

Theo chính sách được công bố, trong trường hợp xảy ra tai nạn thuộc phạm vi chịu trách nhiệm pháp lý khi người dùng đang vận hành tính năng tự lái đúng quy định, nhà sản xuất sẽ trực tiếp chi trả toàn bộ tổn thất kinh tế phát sinh. Trước đó, giải pháp bảo vệ tương tự cũng đã được áp dụng cho tính năng đỗ xe thông minh.

Việc chủ động nhận trách nhiệm tài chính này được xem là bước đi thực tế để xóa bỏ tâm lý e ngại của khách hàng, dù phạm vi áp dụng trước mắt vẫn chỉ gói gọn tại thị trường nội địa Trung Quốc chứ chưa triển khai diện rộng ra các thị trường quốc tế.

Denza D9 tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe God's Eye 5.0.

Cơ sở để đơn vị sản xuất đưa ra cam kết tài chính này dựa trên nền tảng dữ liệu thực tế từ hơn 3,15 triệu phương tiện trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh đang lưu thông. Hệ thống này ghi nhận hơn 200 triệu kilômét di chuyển mỗi ngày, cung cấp nguồn thông tin lớn để các thuật toán liên tục học hỏi và sửa lỗi vận hành.

Bên cạnh đó, lực lượng nhân sự gồm 5.000 kỹ sư nghiên cứu cũng được duy trì để tập trung tối ưu hóa các kịch bản giao thông thực tế. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc xử lý các tình huống giao thông hỗn hợp và bất ngờ trong đô thị vẫn là thách thức lớn đối với mọi thuật toán trí tuệ nhân tạo hiện nay.

Hiệu quả của giải pháp cam kết tài chính này từng được ghi nhận vào năm 2025 khi hãng áp dụng cơ chế tương tự cho tính năng đỗ xe tự động. Số liệu thực tế cho thấy tỷ lệ khách hàng kích hoạt sử dụng tính năng này đã tăng vọt từ mức 21% lên 93%, trong khi tỷ số xảy ra va chạm được kiểm soát ở mức gần như bằng không.

Dù dòng sản phẩm hiện nay vẫn dừng lại ở cấp độ hỗ trợ lái bán tự động chứ chưa đạt đến ngưỡng tự hành hoàn toàn, hãng đang đẩy mạnh việc phủ rộng công nghệ trên toàn bộ dải sản phẩm tại thị trường nội địa. Cụ thể, người mua tất cả các dòng xe đều có thể chi trả thêm khoảng 12.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 1.600 đô la Mỹ) để tích hợp hệ thống hỗ trợ quét bằng cảm biến thu phát tia laser God's Eye B.

BYD vừa ra mắt chip lái xe tự hành 4 nm tự phát triển đầu tiên của Trung Quốc.

Cùng với chính sách đền bù, giải pháp kỹ thuật phần cứng cũng được nâng cấp thông qua dòng vi mạch xử lý chuyên dụng XUANJI A3 được phát triển trên tiến trình 4 nanômét. Loại vi mạch này có khả năng hỗ trợ các ứng dụng lái xe tự động cấp độ 3 và cấp độ 4, giúp giảm 20% mức tiêu thụ điện năng so với các sản phẩm cùng phân khúc và tăng tốc độ xử lý tình huống.

Để bổ sung giải pháp an toàn, tất cả các dòng xe trong dải sản phẩm hiện tại của hãng được đưa vào tùy chọn trang bị hệ thống hỗ trợ lái tích hợp cảm biến sóng ánh sáng (LiDAR), giúp tăng khả năng nhận diện vật thể so với việc chỉ phụ thuộc vào camera thông thường.