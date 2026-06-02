Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/7.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Chi từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước...

Theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Chi phụ trách chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác hải quan; chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính; công tác quản lý ngân sách Nhà nước; công tác tài chính của các định chế tài chính; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách: Cục Hải quan; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Vụ Ngân sách Nhà nước; Vụ Các định chế tài chính; Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam; Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn (Thanh Hoá); Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt; Ngân hàng phát triển Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Chi cũng theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình. Đồng thời, ông thực hiện chức trách người phát ngôn của Bộ Tài chính.