Chàng trai kể khoảnh khắc dùng bình cứu hỏa ngăn kẻ cầm dao tấn công phụ nữ

Video: Giây phút thanh niên dùng bình chữa cháy cứu người phụ nữ bị đâm trên phố

Ngày 2/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên cầm bình cứu hỏa lao tới khống chế gã đàn ông cầm dao tấn công phụ nữ giữa đường Lạch Tray (TP Hải Phòng).

Nhân vật trong clip là anh Phạm Thế Huy Hoàng (25 tuổi), thợ sửa xe máy đang làm việc tại Hải Phòng.

Kể lại sự việc, Hoàng cho biết khoảng 2h15 ngày 2/6, trên đường đi ăn đêm qua phố Lạch Tray, anh phát hiện gã đàn ông mặc quần đùi, cầm hai con dao bầu đi bộ giữa đường với nhiều biểu hiện bất thường.

"Hắn ta vừa đi vừa chửi bới, cầm dao đe dọa người xung quanh. Tôi thấy từ đầu nên cố thu hút sự chú ý của hắn sang mình để những người khác tránh xa", Hoàng kể.

Huy Hoàng sử dụng bình cứu hoả ngăn chặn kẻ côn đồ tấn công người phụ nữ. (Ảnh chụp màn hình)

Theo chia sẻ của nam thanh niên, gã đàn ông liên tục đi qua đi lại trước một quán xôi, nhiều lần tỏ ra hung hăng, có dấu hiệu muốn lao vào hành hung chủ quán nhưng rồi lại bỏ đi. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh đã báo công an và tiếp tục theo dõi tên này từ khoảng cách an toàn.

Ít phút sau, khi đến khu vực trước Đài liệt sĩ thành phố Hải Phòng, gã đàn ông bất ngờ lao tới tấn công một phụ nữ đang đi xe máy trên đường.

"Cô ấy giật mình ngã xuống đường. Tên kia liên tục dùng dao đâm vào vùng mặt, cổ nạn nhân. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ nên không ai dám lại gần", Hoàng nhớ lại.

Kẻ côn đồ cầm hung khí tấn công người phụ nữ trên đường phố. (Ảnh chụp màn hình)

Nhận thấy tính mạng nạn nhân bị đe dọa, anh lập tức chạy vào cây xăng gần đó mượn bình cứu hỏa rồi quay lại hiện trường.

"Tôi xịt thẳng bình cứu hỏa vào người hắn ta. Thấy tên này loạng choạng, tôi dùng bình cứu hỏa đánh vào đầu để ngăn lại. Lúc đó người này choáng rồi bỏ chạy", Hoàng kể.

Sau khi tên côn đồ rời khỏi hiện trường, anh cùng một người dân khác nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo anh Hoàng, người phụ nữ bị thương ở nhiều vị trí trên cơ thể như mặt, cổ, bụng và chân, trong đó vùng mắt và mũi bị tổn thương khá nặng. Sau khi cùng người dân khống chế đối tượng, anh lập tức hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

"Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lúc đó tôi không kịp nghĩ nhiều hay cảm thấy sợ hãi, chỉ nghĩ rằng nếu người gặp nạn là người thân của mình thì sao. Tôi chỉ cố gắng làm mọi cách để giúp chị ấy thoát khỏi nguy hiểm", Hoàng chia sẻ.

Phạm Thế Huy Hoàng (bên phải) trong một lần tham gia sửa xe, thay dầu miễn phí cho người dân Thái Nguyên năm 2025. (Ảnh: H.H.)

Nam thanh niên cho biết nạn nhân được đưa tới cơ sở y tế trong thời gian nhanh nhất có thể để sơ cứu, trước khi được gia đình chuyển lên Hà Nội tiếp tục điều trị. Sau khi hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, Hoàng đến cơ quan công an làm việc và cung cấp lời khai phục vụ công tác điều tra.

Hành động lao vào khống chế người cầm dao, bất chấp nguy hiểm để bảo vệ người bị tấn công của Hoàng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Đây không phải lần đầu chàng trai 25 tuổi tham gia cứu người trong tình huống nguy hiểm. Khoảng ba tháng trước, anh từng tham gia cứu một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Hoàng Văn Thụ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, người phụ nữ bị tấn công đã qua cơn nguy kịch. Nghi phạm được xác định là Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú tại số 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng). Sau khi uống rượu say, kẻ côn đồ này cầm hung khí tấn công người phụ nữ đi đường. Giữa 2 người này không quen biết hay mâu thuẫn gì.

Trong quá trình khống chế, Hưng tiếp tục dùng dao chống trả khiến một cán bộ Công an phường Gia Viên bị thương.

Hiện, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ Phan Tuấn Hưng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng giải quyết vụ việc.