Hai người hùng phá mái nhà 7 tầng, cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy

Video 2 người đàn ông trèo lên nóc nhà dùng búa phá mái tôn cứu người mắc kẹt.

Khoảng 18h ngày 24/3, người dân khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) phát hiện đám cháy tại một căn nhà 7 tầng.

Những người có mặt ở hiện trường cho biết, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét và phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ khu vực tầng 2. Sau đó, hoả hoạn lan nhanh, khói đen bao trùm ngôi nhà.

Hai người đàn ông phá mái nhà cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy.

Theo một clip được chia sẻ trên mạng xã hội, bất chấp khói đen dày đặc, 2 người đàn ông trèo lên mái nhà, dùng búa gắng sức phá mái tôn, tạo lối thoát cứu người mắc kẹt bên dưới. Khi tạo được lối thoát hiểm, người đàn ông áo trắng mang thang tới, đưa nhiều nạn nhân mắc kẹt bên dưới lên mái nhà để thoát khỏi nguy hiểm.

Hiện chưa rõ danh tính hai người hùng này.

Ngọn lửa kèm khói đen bao trùm ngôi nhà 7 tầng.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Hà Nội điều động cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9 và 12 đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, họ phối hợp với Công an phường và chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy; đồng thời hướng dẫn 8 người thoát nạn sang nhà hàng xóm.

Đám cháy được dập tắt ngay sau đó, không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.