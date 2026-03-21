Cháy nhà ở Gia Lai, 2 cháu nhỏ tử vong

Chiều 21/3, lãnh đạo xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h50 cùng ngày, Công an xã Chư Sê nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại nhà bà Mai Thị Nghi (SN 1961), địa chỉ số 110, đường 17/3, Quốc lộ 25, thôn 5, xã Chư Sê.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức chữa cháy, đồng thời đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài, chuyển đến Trung tâm Y tế Chư Sê cấp cứu.

2 cháu nhỏ được xác định tử vong trong vụ cháy nhà.

Đến khoảng 16h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 2 cháu nhỏ tử vong, nghi do ngạt khói độc từ trần nhựa cháy.

Danh tính các nạn nhân được xác định là cháu Phan Mai Phương Linh (SN 2021) và Phan Mai Phương Trinh (SN 2019), cùng trú tại thôn 5, xã Chư Sê. Cả hai là cháu nội của bà Nghi.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ hai cháu đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương, gửi lại cho bà nội chăm. Trước khi xảy ra vụ việc, bà của hai cháu đã đi ra ngoài và khép cửa.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vào cuối tháng 12/2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ cháy nhà khiến 4 người chết. Theo đó, khoảng 2h55 sáng 27/12, căn nhà kết hợp kinh doanh thiết bị điện nước Duy Nhàn (xã Hòa Phú) bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 5 người đang ngủ. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, sau đó lan sang nhà liền kề bên cạnh, tạo thành đám cháy lớn.

Vụ cháy khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong. Các nạn nhân tử vong gồm: chị Tạ Thị Thanh N. (28 tuổi), anh Huỳnh Khánh D. (35 tuổi) và hai con trai là Huỳnh Bảo H. (8 tuổi), Huỳnh Bảo L. (4 tuổi).

Riêng 1 bé sơ sinh chưa đầy 1 tháng tuổi may mắn được cứu sống, song bị bỏng nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.