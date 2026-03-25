Dân mạng tìm thông tin 2 người hùng đập mái nhà cứu người kẹt trong đám cháy

Clip hai người đàn ông dùng búa tạ cứu hàng xóm thoát khỏi hỏa hoạn.

Tối 24/3, căn nhà 6 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội gặp hỏa hoạn, lửa bùng cháy dữ dội. Bất chấp nguy hiểm, hai người đàn ông từ nhà bên cạnh trèo sang, dùng búa phá mái tôn, kịp thời đưa 7 nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Đoạn video ghi lại cảnh hai người nỗ lực giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Cư dân mạng gọi họ là anh hùng vì hành động xả thân, bất chấp khói đen và độ cao nguy hiểm để giúp đồng bào trong hiểm cảnh.

"Xem video mà nghẹt thở theo từng nhịp búa của các anh. Giữa lằn ranh sinh tử, sự dũng cảm và quyết đoán của hai anh thực sự là phép màu cho cả 7 người gặp nạn"; "Những người hùng đời thực không cần áo choàng, họ chỉ cần một trái tim quả cảm và tinh thần nghĩa hiệp như thế này thôi"; "Thật sự khâm phục tinh thần xả thân vì cộng đồng của hai anh. Trong lúc hỏa hoạn nguy hiểm như vậy mà vẫn dám trèo sang, bình tĩnh dùng búa phá mái tôn để cứu người là điều không phải ai cũng làm được"...

Lộc Minh chia sẻ: "Những hình ảnh này khiến mình thấy ấm lòng quá. Giữa Thủ đô đất chật người đông, tình làng nghĩa xóm và sự hy sinh quên mình vẫn luôn hiện hữu. Hai anh chính là minh chứng rõ nhất cho việc tử tế luôn tồn tại quanh ta. Cảm ơn các anh đã cứu sống cả 7 mạng người".

Quanh Anh bình luận: "Khoảnh khắc mái tôn được phá mở chắc chắn là giây phút hạnh phúc nhất đối với các nạn nhân và cả những người đang theo dõi. Đây chính là những người hùng mà xã hội chúng ta luôn trân trọng và cần lan tỏa thật nhiều để nhân lên những giá trị tốt đẹp".

Dân mạng mong cơ quan chức năng sớm khen thưởng cho hành động nghĩa hiệp của hai người hùng. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng muốn tìm kiếm thông tin về hai anh để cảm ơn. "Mong các cơ quan chức năng sớm tìm được danh tính của hai anh để biểu dương kịp thời. Những tấm gương 'người tốt việc tốt' xả thân cứu người giữa hỏa hoạn nguy hiểm thế này cần được lan tỏa mạnh mẽ để tiếp thêm năng lượng tích cực cho xã hội", Mai Trang bình luận.

Kim Chi chia sẻ: "Chứng kiến việc tốt của hai anh mà xúc động rơi nước mắt vì sự quả cảm. Hy vọng mọi người sớm tìm thấy thông tin để cộng đồng mạng có thể cùng nhau gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến hai người đàn ông tuyệt vời này. Mình thật vô cùng ngưỡng mộ họ".

Câu chuyện này khiến không ít người xúc động khi nghĩ đến tình cảm hàng xóm láng giềng. Đặng Thảo chia sẻ: "Trong lúc nguy kịch nhất, chính những người sống ngay cạnh nhà là những người đầu tiên bất chấp hiểm nguy để tiếp ứng. Lúc hoạn nạn mới thấy trân quý biết bao những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau".

Quỳnh Anh viết: "Không chỉ là lòng dũng cảm, đây còn là biểu tượng của sự quan tâm và trách nhiệm với cộng đồng. Hàng xóm láng giềng không chỉ là người chung vách, mà còn là những người bảo vệ nhau khi giông bão kéo đến. Cảm ơn hành nghĩa hiệp của hai anh đã lan tỏa năng lượng tích cực này".

Nguyệt Thu bày tỏ: "Những hình ảnh này khiến mình muốn chạy sang chào hỏi và quan tâm đến hàng xóm của mình nhiều hơn. Sự gắn bó, tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ nhau chính là lá chắn an toàn nhất cho mỗi gia đình. Một câu chuyện quá đẹp về tình người và sự đoàn kết trong lúc hoạn nạn".