Bắt 3 thanh niên giả cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền người đi xe máy ở TP.HCM

Ngày 29/5, Công an phường An Khánh - TP.HCM cho biết vừa bắt Ngô Thanh Tuấn (sinh năm 2001, ngụ tại phường Thạnh Mỹ Tây); Nguyễn Hoàng Minh Nhật (sinh năm 2008) và Trần Quốc Thảo (sinh năm 2004), cùng ngụ tại phường Cát Lái.

Trước đó, Công an phường nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm người giả danh cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này, gồm 3 thanh niên đi trên 2 xe mô tô, tiếp cận nạn nhân đang chạy xe máy trên đường và tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Chúng đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để được “bỏ qua”, sau đó trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát.

Từ trái qua: Tuấn, Thảo và Nhật bị bắt

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định danh tính nhóm thanh niên trên và đưa cả ba về trụ sở công an. Nhóm này khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, tối 27/5, cả ba nảy sinh ý định tìm người đi xe máy một mình để chặn lại, giả danh lực lượng cảnh sát hình sự nhằm hù dọa, chiếm đoạt tiền.

Cả ba đi xe máy, chọn những thanh niên đi một mình để áp sát, ép dừng xe, sau đó sẽ tự xưng là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ rồi cưỡng đoạt tiền.

Công an phường An Khánh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm nhóm thanh niên trên.

Cùng ngày 29/5, Công an TP.HCM bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1 (khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp) sau 24 giờ gây án. Toàn bộ tài sản bao gồm vàng bạc, trang sức bị cướp trị giá khoảng 800 triệu đồng đã được thu hồi phục vụ điều tra.

Khoảng 13h ngày 26/5, nhóm người trên đi 2 xe máy đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Hai người xông vào bên trong, dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy đi nhiều vàng bạc, trang sức rồi lên xe do đồng bọn chờ sẵn bên ngoài, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và triển khai các mũi truy xét.

Chỉ trong 24 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan vụ án.