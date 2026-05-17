Sau 2 năm lẩn trốn, kẻ gây hàng loạt vụ cướp giật vàng ở Gia Lai ra đầu thú

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng bị truy nã "đặc biệt nguy hiểm" khi gây ra 6 vụ cướp giật vàng trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ năm 2024 là Nguyễn Văn Lợi (SN 1993, trú xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn.

Sau 2 năm trốn nã, Nguyễn Văn Lợi, kẻ gây ra loạt vụ cướp giật vàng bằng xe phân khối lớn trên đường ra đầu thú. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, từ ngày 6 - 15/6/2024, Nguyễn Văn Lợi cùng hai người khác là Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Văn Hiệp sử dụng xe mô tô phân khối lớn gây ra 6 vụ cướp giật dây chuyền, kiềng vàng của người đi đường trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ. Các vụ cướp gây thiệt hại tài sản hơn 143 triệu đồng khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng khi di chuyển trên đường.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Văn Hiệp để điều tra, xử lý theo quy định. Riêng Nguyễn Văn Lợi bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã về hành vi "Cướp giật tài sản".

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai sau đó phối hợp vận động gia đình, người thân tác động Lợi ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau 2 năm trốn nã, đến ngày 16/5/2026, Nguyễn Văn Lợi đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cũng trong sáng 16/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đăk Lăk đã bàn giao Nguyễn Ngọc Chúc (25 tuổi, ngụ phường Thống Nhất) cho Công an tỉnh Gia Lai xử lý về hành vi Cướp giật tài sản.

Đây là nghi can gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng và đang lẩn trốn trên ôtô khách từ Gia Lai đi Đăk Lăk. Khoảng 14h25 cùng ngày, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng một xe khách nghi vấn đang chạy trên quốc lộ 14, xã Cuôr Đăng và bắt giữ Chúc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Chúc khai trưa 10/5 đã gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng của người phụ nữ đi đường ở tỉnh Gia Lai, bán được 18 triệu đồng.