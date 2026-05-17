Phạm Thị Hồng Lệ, Huỳnh Anh Khôi vô địch Hải Phòng Legacy Marathon 2026

Giải đấu được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2026, đồng thời hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Không chỉ là sự kiện thể thao phong trào quy mô lớn, giải chạy năm nay còn được định hướng theo thông điệp “Chạy nhanh - Sống xanh”, kết hợp giữa hoạt động thể thao và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Hồng Lệ vô địch nội dung marathon 42km.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trực tiếp có mặt và tham gia chạy cùng các vận động viên. Sự xuất hiện của lãnh đạo Chính phủ được xem là thông điệp mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng thể thao cả nước cùng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam.

Ngay từ sáng sớm, các cung đường quanh đảo Vũ Yên đã thu hút đông đảo vận động viên tham gia tranh tài. Thành công của giải đấu có sự đồng hành của nhiều đối tác chiến lược, trong đó có 2 nhà tài trợ vàng là Thái An Holdings Group và Thái An EcoMotion.

Ở nội dung marathon 42km nữ, Phạm Thị Hồng Lệ cán đích đầu tiên. Hoàng Hương Thủy và Lê Minh Tuân lần lượt về đích ở hai vị trí tiếp theo. Trong khi đó, Huỳnh Anh Khôi tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi vô địch nội dung 42km nam, vượt qua Lê Văn Hương và Vũ Trọng Long.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khởi động trước khi tham gia đường chạy.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, nhiều vận động viên còn tham gia hoạt động thu gom rác trên đường chạy nhằm hưởng ứng tinh thần “Sport for climate” và “Art for climate”. Theo ban tổ chức, đây là định hướng xuyên suốt của giải nhằm gắn hoạt động thể thao với trách nhiệm cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Khoa Trường, Chủ tịch HĐQT Thái An Holdings Group cho biết: “Marathon không đơn thuần là môn thể thao về tốc độ hay thành tích. Thông qua tinh thần ‘Thể thao vì khí hậu’ và ‘Nghệ thuật vì khí hậu’, hơn 8.000 vận động viên đã truyền cảm hứng để cộng đồng luyện tập thể thao thường xuyên hơn và có những hành động cụ thể bảo vệ môi trường”.

Ban tổ chức đánh giá Hải Phòng Legacy Marathon 2026 đã tạo dấu ấn riêng khi kết hợp giữa thể thao, quảng bá hình ảnh địa phương và các hoạt động vì môi trường.