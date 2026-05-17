Xúc động trải nghiệm 'xuyên không' về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

(VTC News) -

Sáng 17/5, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), đông đảo người dân và du khách từ nhiều tỉnh, thành có mặt từ rất sớm để trải nghiệm chương trình thực tế ảo Trở về thời khắc thiêng liêng.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tặng quà lưu niệm cho các em nhỏ trải nghiệm chương trình.

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực sân khấu Nhà Lá bên trong Khu di tích Kim Liên đông kín người. Dòng người kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được đeo kính thực tế ảo (VR), trực tiếp trải nghiệm hành trình “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945 - thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Không ít người vượt quãng đường dài để được thăm quê hương và trực tiếp trải nghiệm chương trình đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chị Hoa đến từ Tuyên Quang chia sẻ: “Đoàn chúng tôi xuất phát từ rất sớm, khoảng 7h có mặt tại Làng Sen. Được trải nghiệm chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng ở quê hương Bác đúng dịp này khiến ai cũng cảm thấy tự hào và xúc động”.

Người dân xúc động nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945.

Nhiều người địa phương cũng không giấu được cảm xúc khi chứng kiến lịch sử được tái hiện sống động ngay trên quê hương. Chị Ngọc ở Nghệ An chia sẻ, dù thường xuyên đến Khu di tích Kim Liên nhưng cảm xúc lần này hoàn toàn khác biệt bởi được “trở về” thời khắc thiêng liêng của dân tộc bằng hình thức trải nghiệm chưa từng có.

Chị Hà đang công tác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên xúc động chia sẻ, dù chứng kiến nhiều hoạt động tri ân, tưởng niệm, nhưng đây là lần đầu tiên chị có cảm giác như được thực sự sống trong thời khắc lịch sử của dân tộc.

"Khi đeo kính thực tế ảo và nghe giọng Bác vang lên giữa Quảng trường Ba Đình, tôi không nói nên lời. Mọi cảm xúc như vỡ òa, rất tự hào và xúc động”, chị nghẹn ngào nói.

Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” là một trong những điểm nhấn, khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026 nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Trình Văn Nhã, Tỉnh uỷ viên, Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng, Nghệ An đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ hiện đại để tái hiện lịch sử, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận những dấu mốc thiêng liêng của dân tộc.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, ông Trình Văn Nhã, Tỉnh uỷ viên, Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng, Nghệ An cho biết: "Sau khi trải nghiệm thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng", cảm xúc của chúng tôi rất tự hào, và thực sự xúc động khi được nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đặc biệt là sự đoàn kết, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân khi được hô những khẩu hiệu mang tính tự hào của dân tộc Việt Nam. Đây là trải nghiệm rất đặc biệt, chúng tôi thực sự xúc động khi được về dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 136 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Theo ông Nhã, điều gây xúc động mạnh nhất chính là tinh thần đoàn kết dân tộc được tái hiện qua tiếng hô vang các khẩu hiệu đầy khí thế của nhân dân. Ông đánh giá chương trình là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Làng Sen năm nay, góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về cội nguồn lịch sử dân tộc.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại để tái hiện lịch sử, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận những dấu mốc thiêng liêng của dân tộc bằng hình thức trực quan, sinh động và giàu cảm xúc hơn.