Không khí trước ngày mở cửa trải nghiệm VR 'Trở về thời khắc thiêng liêng' ở Nghệ An

Chiều 16/5, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Làng Sen (tỉnh Nghệ An), không khí chuẩn bị cho chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra khẩn trương. Nhiều kỹ thuật viên, họa sĩ đồ họa và tình nguyện viên liên tục kiểm tra thiết bị, hoàn thiện các hạng mục cuối trước ngày mở cửa đón khách.

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 17-19/5 trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026. Đây là hoạt động ứng dụng công nghệ thực tế ảo nhằm tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Các nhóm kỹ thuật liên tục chạy thử hệ thống âm thanh, hình ảnh và khả năng tương tác để bảo đảm trải nghiệm ổn định trước giờ khai mạc.

Trong không gian trải nghiệm, người tham gia có cảm giác như được đứng tại đúng vị trí lịch sử cách đây hơn 80 năm, hòa mình vào bầu không khí thiêng liêng với tiếng hô vang, tiếng vỗ tay của hàng vạn đồng bào trong ngày độc lập đầu tiên của dân tộc.

Chị Nga (du khách đến từ Nghệ An) cho biết bản thân từng nhiều lần xem tư liệu về ngày Quốc khánh 2/9/1945, nhưng đây là lần đầu có cảm giác như được trực tiếp đứng giữa Quảng trường Ba Đình. “Âm thanh và hình ảnh tạo cảm giác rất thật. Khi nghe tiếng mọi người hô vang, tôi thấy không khí lịch sử hiện lên rất gần. Trải nghiệm này giúp người xem dễ hình dung hơn về thời khắc đặc biệt của đất nước”, chị Nga nói.

“Trước đây tôi chủ yếu xem qua sách hoặc video tư liệu. Còn lần này, cảm giác như mình đang ở trong sự kiện thật. Tôi nghĩ cách làm này sẽ giúp nhiều bạn trẻ quan tâm hơn tới lịch sử”, một du khách đến từ Nghệ An chia sẻ.

Nhiều tình nguyện viên cũng được hướng dẫn quy trình để hỗ trợ người dân đeo kính, di chuyển trong không gian trải nghiệm, xử lý các tình huống phát sinh.

Không khí làm việc diễn ra khẩn trương suốt buổi chiều.

Tiếp nối thành công của dự án đặc biệt “Trở về thời khắc thiêng liêng” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An, Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra từ 17-19/5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động có ý nghĩa đặc biệt hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên; đồng thời gắn với lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia và thí điểm Chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”.

Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ thực tế ảo tiên tiến. Với kính VR hiện đại, người trải nghiệm sẽ được tự do di chuyển trong không gian ảo 3D, tương tác bằng hành động, hòa mình vào khung cảnh lịch sử của dân tộc.

Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình đã thu hút hơn 30.000 lượt người tham gia trải nghiệm, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, trở thành điểm nhấn văn hóa và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo Nhân dân, cơ quan báo chí cùng nhiều đơn vị liên quan.

Tháng 9/2025, chương trình tiếp tục được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Chương trình trải nghiệm Trở về thời khắc thiêng liêng tại Nghệ An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – công nghệ nổi bật của Lễ hội Làng Sen 2026, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những trải nghiệm chân thực, sống động và giàu cảm xúc.