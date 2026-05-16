Rộn ràng ngày hội 'Vì bình yên bản làng'

Ngày 16/5, Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị tổ chức chương trình Ngày hội báo chí, truyền thông Công an nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề "Vì bình yên bản làng".

Chương trình được tổ chức tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND dân cho biết, chương trình “Vì bình yên bản làng” là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động; đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông của lực lượng Công an Nhân dân.

Gian hàng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hoạt động “Tập làm MC” tại gian hàng của Đài Tiếng nói Việt Nam thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Ban tổ chức lựa chọn Vân Hồ là điểm khởi đầu của hành trình này bởi đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa và cũng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng.

Bà con vui mừng nhận quà từ gian hàng 0 đồng của lực lượng công an.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an, vùng đất này đã có nhiều đổi thay tích cực; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, nhiều bản làng từng khó khăn nay đang từng bước khởi sắc.

Mâm cỗ với những món ăn truyền thống của một đội tham gia cuộc thi ẩm thực cộng đồng.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu văn hóa cộng đồng, giới thiệu sản vật địa phương, tuyên truyền pháp luật, trải nghiệm chuyển đổi số, các hoạt động an sinh xã hội và chương trình nghệ thuật đặc sắc đậm bản sắc dân tộc.

Các cán bộ, chiến sĩ công an và người dân tham gia cuộc thi giã bánh dày tại chương trình.

Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho địa phương.

Người dân mang nông sản tới bán tại sự kiện.

Điểm nhấn là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội "Vì bình yên bản làng". Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20h10 ngày 16/5 trên Kênh Truyền hình CAND - ANTV, tiếp sóng trên Kênh Truyền hình Sơn La và livestream trên các nền tảng số của nhiều cơ quan báo chí.