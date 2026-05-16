1 ngày, hàng chục vụ vi phạm vượt đường ngang tàu hỏa

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, kết quả xử lý vi phạm ngày 15/5 cho thấy, có 17 vụ vượt đường ngang tàu hỏa khi đèn đỏ bật sáng, cần chắn chưa hạ; 10 vụ vi phạm khi cần chắn đang hạ; 2 vụ khi cần chắn đã hạ hoàn toàn; 51 vụ vi phạm dừng xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt và 34 vụ vi phạm khác.

Ảnh minh họa: Báo Xây dựng

Đáng chú ý, lực lượng công an các địa phương đã bố trí 64 tổ/183 lượt cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 30 cán bộ, chiến sĩ hóa trang và phát hiện, xử lý 114 trường hợp với 14 ô tô, 92 xe máy, 8 xe đạp; phạt nguội 8 trường hợp, tổng tiền phạt là 114,25 triệu đồng.

Cũng trong ngày 15/5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chuyển 9 video, hình ảnh vi phạm trên các tuyến đường sắt đến từng địa phương để xác minh, xử lý theo quy định. Trong đó Đắk Lắk 3 trường hợp; Hà Nội 2 trường hợp; Khánh Hoà, Phú Thọ, Quảng Trị, TP.HCM mỗi địa phương 1 trường hợp.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2026/ NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực từ ngày 15/5.

Theo đó, từ ngày 15/5, người lái ô tô sẽ bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng nếu vi phạm các lỗi: Vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang hạ; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, biển báo, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường sắt.

Đối với tài xế mô tô và xe máy, hành vi vi phạm trên cũng bị nâng mức phạt tiền, từ tối đa 1 triệu đồng như trước đây lên mức 6 - 8 triệu đồng, đồng thời bị tước bằng lái xe từ 1 - 3 tháng. Trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, tài xế còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đây, mức xử phạt cho tài xế ô tô vi phạm lỗi trên là từ 4 - 6 triệu đồng và bị tước bằng lái xe tối đa 3 tháng.

Thời gian qua, có những ngày cảnh sát phát hiện và xử lý hàng trăm phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp...) vi phạm những lỗi phổ biến như: Vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng, cần chắn đang/đã hạ; dừng xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt. Đây là những hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng.

Theo thống kê, 100% đường ngang có gác, đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động đều gắn camera giám sát phạt nguội.

Cơ quan công an cho biết sẽ tăng cường bố trí lực lượng công khai kết hợp hóa trang, sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình bí mật để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt.

Với những trường hợp không đủ điều kiện an toàn để dừng xử lý ngay tại chỗ, công an các địa phương sẽ ghi hình lại thông tin biển số phương tiện để tra cứu phục vụ việc xử phạt nguội.

Do đó, người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành tín hiệu cảnh báo tại các đường ngang đường sắt; không vượt khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc khi cần chắn đang hạ để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.