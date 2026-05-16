Chuỗi đêm nhạc Lululola nổi tiếng ra sao trước khi Giám đốc bị khởi tố?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.

Trước khi bị khởi tố, chuỗi đêm nhạc thuộc Lululola Entertainment từng là một hiện tượng của thị trường live music Việt Nam hậu COVID-19, trong đó nổi bật nhất là Lululola show. Đây được xem là không gian cà phê - âm nhạc nổi tiếng tại Đà Lạt.

Lululola ghi dấu ấn sâu đậm tại khu vực đầu đèo Prenn nhờ đặc sản là tầm nhìn ngắm hoàng hôn đắt giá buông xuống thung lũng và rừng thông. Thành công tại Đà Lạt, Lululola cũng sớm mang mô hình này về các thành phố lớn tại các không gian sân thượng sang trọng ở trung tâm TP.HCM.

Các đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn giữa khung cảnh hoàng hôn đồi núi đặc trưng.

Các video biểu diễn của Lululola thường đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube, trở thành "đặc sản" giải trí của Đà Lạt vài năm gần đây. Kênh YouTube của Lululola Show cũng nắm trong tay loạt video biểu diễn trực tiếp sở hữu lượt xem cao.

Đáng chú ý nhất phải kể đến tiết mục Ngôi nhà hạnh phúc do Nhật Phát thể hiện cán mốc 40 triệu lượt xem, màn song ca Vẫn nhớ của Tuấn Hưng và Hà Nhi đạt 18 triệu lượt xem, ca khúc Như những phút ban đầu của Hoài Lâm cũng đạt 7,9 triệu lượt xem...

Các sân khấu này nổi bật nhờ được đầu tư góc máy quay, tận dụng ánh sáng chiều tà cùng tông màu phim điện ảnh lãng mạn. Toàn bộ phần âm thanh từ đêm diễn đều được chỉnh sửa kỹ lưỡng trước khi phát hành.

Kênh Youtube của Lululola show có hơn 300 nghìn người theo dõi.

Tuy nhiên cũng như Mây Lang Thang, chuỗi đêm nhạc này cũng vướng không ít ồn ào về vấn đề bản quyền. trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam VCPMC từng chỉ đích danh Lululola vi phạm bản quyền trên 200 chương trình. Theo VCPMC, các chuỗi này không có thiện chí trả tiền bản quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.