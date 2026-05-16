Giá vàng giảm liên tiếp, nhiều người lỗ hơn 30 triệu đồng/lượng nếu mua từ đỉnh

Trong phiên giao dịch sáng nay (16/5), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm, xuống mức phổ biến 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Những ngày qua, giá vàng trong nước giảm liên tiếp và đang ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1/2026. Trước đó, giá vàng miếng đã từng lập đỉnh lịch sử khi cán mốc 191,3 triệu đồng/lượng (giá bán) vào chiều 29/1.

Giá vàng trong nước liên tục đi xuống 5 ngày gần đây.

Như vậy, so với mốc đỉnh cao nhất, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 27,8 triệu đồng/lượng (giá bán) sau hơn 3 tháng, tương đương mức giảm tới 14,5%.

Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng tại vùng đỉnh ngày 29/1 hiện lỗ khoảng 30,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm mạnh thời gian qua. Nếu so với mức đỉnh trên 191 triệu đồng/lượng từng thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng nhẫn cũng giảm hơn 27 triệu đồng/lượng. Đà giảm này cộng thêm chênh lệch giá mua - bán khiến người mua vàng nhẫn lỗ ròng khoảng 30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới dừng ở mức 4.541 USD/ounce, giảm 111,8 USD/ounce (2,4%) trong một ngày.

Giới phân tích cho rằng, các nhà đầu tư thất vọng khi không có dấu hiệu đáng kể nào về việc chấm dứt xung đột Mỹ - Iran cũng như việc mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Điều này khiến giá dầu thô tiếp tục leo thang, đẩy mạnh lo ngại lạm phát nóng lên tại nhiều nền kinh tế lớn.

Theo giới phân tích, về mặt kỹ thuật vùng giá 4.600 USD/ounce hiện là ranh giới quan trọng - nếu giữ được vùng giá này sẽ tạo ra một nền tảng tiềm năng và thu hút người mua khi giá giảm. Tuy nhiên, nếu phá vỡ mức này, kim loại quý có thể giảm về vùng 4.500 USD hoặc thấp hơn là 4.450 USD.

Các chuyên gia Việt Nam khuyến cáo, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường cùng các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá vàng; cân nhắc khi giá ở vùng hợp lý so với xu hướng trung, dài hạn và nên xác định đây là kênh tích lũy dài hạn, cần sự kiên nhẫn để hướng tới hiệu quả ổn định.

Đặc biệt cần lưu ý rằng mua vàng là một hình thức đầu tư có yếu tố rủi ro và cần được cân nhắc thận trọng. Nhà đầu tư nên hạn chế các quyết định ngắn hạn, bởi những biến động trong thời gian ngắn có thể khó lường và đòi hỏi khả năng theo dõi, phân tích thị trường một cách chặt chẽ.

Hiện việc dự đoán chính xác thời điểm giá vàng tăng hay giảm là rất khó, bởi thị trường có thể biến động đột ngột trong thời gian ngắn, khiến nhà đầu tư lướt sóng dễ chịu thua lỗ lớn. Vì vậy nhà đầu tư cần theo dõi sát thông tin và phân tích thị trường để đưa ra quyết định mua bán phù hợp.