Giá vàng hôm nay 14/5: Tiếp tục đi xuống

Giá vàng đang đối mặt với những trở ngại ngày càng lớn trong ngắn hạn khi nỗi lo lạm phát tiếp tục khiến thị trường định giá khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ nhiều hơn. Hiện thị trường đang định giá gần 40% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trước cuối năm.

Lãi suất ngắn hạn cao hơn sẽ tiếp tục gây áp lực lên vàng, do chi phí cơ hội của một tài sản không sinh lãi như vàng tăng lên.

Các chuyên gia nhận định, số liệu PPI mới nhất sẽ là một lời cảnh tỉnh mang tính “diều hâu” đối với thị trường. Dữ liệu này đang kích hoạt một đợt tăng mạnh của đồng USD trên diện rộng, đẩy lợi suất thực tăng lên và tạo áp lực bán mới đối với vàng, trong khi giá dầu vẫn bị ghìm ở mức thấp dưới sức nặng của đồng USD mạnh hơn.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng (mua) - 165 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng (mua) - 165 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.700 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới giảm giá khi dữ liệu lạm phát Mỹ nóng hơn dự kiến khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng trở lại. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông và rủi ro nguồn cung năng lượng vẫn giúp kim loại quý duy trì vùng giá cao.

Một số chuyên gia cho rằng, thị trường vàng đang chịu tác động trái chiều. Ông Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cùng đồng USD mạnh lên đang hạn chế đà đi lên của giá vàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát dai dẳng sẽ tiếp tục hỗ trợ kim loại quý ở vùng giá cao.

Về kỹ thuật, giới phân tích đánh giá vùng 4.660 - 4.680 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng. Nếu giữ được mốc này, giá vàng có thể quay lại thử thách vùng 4.757 USD/ounce và xa hơn là khu vực 4.860 - 4.880 USD/ounce trong thời gian tới.