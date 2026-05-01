U17 Việt Nam dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử

Sáng 14/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi giành quyền tham dự World Cup U17 2026. Đây là lần đầu tiên đại diện của bóng đá Việt Nam đến với giải đấu cấp thế giới của lứa tuổi U17.

Trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Ả Rập Xê Út), U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland xuất sắc đứng đầu bảng C. U17 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026, đồng nghĩa với suất tham dự World Cup U17.

Kết thúc hai lượt trận đầu tiên ở bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam có 3 điểm và nắm quyền tự quyết trong việc giành một trong hai vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ. Ngay ở giây thứ 16, Al Mheiri tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Việt Nam để ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U17 Việt Nam đã tìm kiếm được bàn gỡ. Chu Ngọc Nguyễn Lực sút phạt ở sát vòng cấm, bóng tìm đến góc thấp bên phải khiến thủ môn U17 UAE không thể cản phá.

Bước sang hiệp 2, bàn thắng dẫn trước sớm đến với thầy trò huấn luyện viên Roland. Văn Dương lập công nâng tỉ số lên 2-1 sau đường chuyền của Lê Trọng Đại Nhân. Mahrous san bằng cách biệt cho UAE ở phút 57.

Kịch tính diễn ra ở phút 68 khi Mạnh Cường đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho U17 Việt Nam.