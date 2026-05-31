Gần 300 học sinh học kỹ năng sinh tồn, thoát hiểm tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

Sáng 31/5, Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức khai mạc Trại hè "Học làm chiến sĩ Công an" khóa 1 năm 2026 với chủ đề "Thép đã tôi thế đấy", thu hút 294 học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia.

Các học viên nhí đến từ Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, TP.HCM... sẽ sinh hoạt tập trung tại Học viện Cảnh sát Nhân dân từ ngày 31/5 đến 7/6.

Trong thời gian này, các em học sinh được trải nghiệm môi trường học tập, rèn luyện theo nề nếp, kỷ luật của lực lượng Công an Nhân dân.

Theo ban tổ chức, đây là khóa học đầu tiên trong chuỗi 7 đợt trại hè được triển khai trong mùa hè năm nay. Dự kiến gần 2.000 học sinh sẽ tham gia các khóa học được tổ chức tại Hà Nội và Nghệ An.

294 "chiến sĩ nhí" chào điều lệnh trong ngày đầu hội quân tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, cho biết chương trình được xây dựng trên nền tảng mô hình "Học kỳ Công an" được Học viện triển khai từ năm 2015.

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, mô hình này đã trở thành hoạt động trải nghiệm hè quen thuộc đối với nhiều gia đình, đồng thời được nhiều đơn vị trong ngành tham khảo, triển khai.

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là nội dung đào tạo tập trung vào các kỹ năng thực tiễn dành cho trẻ em trong bối cảnh nghỉ hè.

Bên cạnh việc rèn luyện tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đồng đội, học viên còn được trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi ở nhà một mình, phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Các chuyên đề về an ninh học đường, phòng chống bạo lực học đường và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cũng được đưa vào chương trình nhằm giúp học sinh nhận diện những nguy cơ có thể gặp phải trên môi trường số.

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Giám đốc Dự án Chống Lừa Đảo, Thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia Việt Nam, giảng chuyên đề đầu tiên cho các chiến sĩ nhí với sự tham gia của cả các phụ huynh về “An toàn an ninh mạng trong thời đại AI”.

Theo đại diện Học viện Cảnh sát Nhân dân, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dịp hè góp phần tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, đồng thời hỗ trợ phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng sống cho con em khi bước vào kỳ nghỉ kéo dài.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ chương trình được triển khai theo nguyên tắc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học viên, chú trọng hiệu quả giáo dục và tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an trong quá trình tổ chức.

Năm 2026, chuỗi trại hè "Học làm chiến sĩ Công an" được tổ chức thành 7 khóa học dành cho học sinh từ 7 đến 16 tuổi. Trong đó, 5 khóa diễn ra tại Học viện Cảnh sát Nhân dân ở Hà Nội và 2 khóa được tổ chức tại Nghệ An.

Cũng theo Học viện Cảnh sát Nhân dân, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng lập các fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo chương trình trại hè để đăng thông tin tuyển sinh và dẫn dụ phụ huynh tham gia các nhóm trao đổi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhà trường khuyến cáo phụ huynh chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức của ban tổ chức, đồng thời cần xác minh kỹ trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đăng ký tham gia chương trình.