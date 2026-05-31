Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 25 mới nhất: CLB Công an Hà Nội đăng quang

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 25, vị trí các câu lạc bộ như sau.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng-bàn thua
|Điểm
|1
|CAHN
|24
|56 - 20
|61
|2
|Thể Công Viettel
|24
|37 - 20
|50
|3
|Hà Nội
|24
|46 - 26
|45
|4
|Ninh Bình
|24
|48 - 31
|45
|5
|CA TP.HCM
|24
|26 - 34
|34
|6
|Hải Phòng
|24
|35 - 32
|31
|7
|Nam Định
|24
|29 - 31
|31
|8
|Hà Tĩnh
|24
|15 - 26
|28
|9
|SLNA
|24
|26 - 34
|27
|10
|Thanh Hóa
|24
|26 - 32
|25
|11
|HAGL
|24
|20 - 33
|23
|12
|Becamex TP.HCM
|24
|27 - 40
|21
|13
|Đà Nẵng
|24
|29 - 39
|20
|14
|PVF-CAND
|24
|20 - 42
|18
Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Ngày 31/5
18h: PVF CAND vs Hải Phòng (Kênh trực tiếp: FPT Play, TV 360+13).
18h: Nam Định vs Sông Lam Nghệ An (FPT Play, MyTV, TV360+14).
18h: HAGL vs Hà Nội (FPT Play, TV 360+11).
18h: Hà Tĩnh vs Đà Nẵng (FPT Play, TV 360+10).
18h: Công an TP.HCM vs Thể Công Viettel (FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).
18h: Công an Hà Nội vs Becamex TP.HCM (FPT Play, VTV7, HTV4, MyTV, TV360, SCTV).
18h: Thanh Hoá vs Ninh Bình (FPT Play, TV 360+10).
