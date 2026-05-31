Những cung bậc cảm xúc khép lại kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội

(VTC News) -

Trong hai ngày 30 và 31/5, hơn 124.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Năm nay, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

Cuộc đua giành suất vào lớp 10 THPT công lập không chỉ đặt áp lực lên vai các thí sinh...

....mà còn là hành trình thấp thỏm, lo âu của nhiều phụ huynh khi cùng con bước qua cột mốc chuyển cấp quan trọng.

Những cái ôm thật chặt, những lời động viên ân cần từ cha mẹ đã tiếp thêm động lực giúp các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi.

Dù thời tiết Hà Nội trong hai ngày thi khá oi bức, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đội nắng chờ đợi trước cổng trường từ sáng đến trưa, dõi theo từng bước chân của con với tâm trạng hồi hộp và mong ngóng.

Dù đứng dưới tán cây, ngồi nép bên vỉa hè hay lặng lẽ chờ trước cổng trường, ánh mắt của các bậc phụ huynh vẫn luôn hướng về phía cổng trường thi - nơi con em mình đang trải qua những giờ phút quan trọng của 9 năm đèn sách.

Khi đón con bước ra từ phòng thi, những lo lắng, hồi hộp suốt nhiều giờ chờ đợi của các bậc phụ huynh dường như cũng được trút bỏ.

Những nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt các sĩ tử khi kỳ thi khép lại. Sau nhiều tháng ôn luyện và hai ngày thi căng thẳng, nhiều em không giấu được sự thoải mái khi đã hoàn thành chặng đường quan trọng.

Đến những phút giây ăn mừng đầy cảm xúc diễn ra ngay trước cổng điểm thi khi các thí sinh ôm chầm lấy bạn bè, người thân, cùng chia sẻ niềm vui sau khi vượt vũ môn.

Bên cạnh những nụ cười rạng rỡ và niềm vui vỡ òa sau khi hoàn thành kỳ thi, cũng có thí sinh ánh mắt đượm buồn, có cả giọt nước mắt tiếc nuối khi bài làm chưa đạt được như kỳ vọng.

Nhiều thí sinh lặng lẽ rời điểm thi với đôi mắt đỏ hoe khi bài làm chưa như kỳ vọng.

Không chỉ có thầy cô và cha mẹ đồng hành, các sĩ tử còn nhận được sự tiếp sức từ những tình nguyện viên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chỉ là cuộc cạnh tranh để giành một suất học tại trường THPT công lập, mà còn là dấu mốc trưởng thành đầu tiên trên hành trình học tập của mỗi học sinh.