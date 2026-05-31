Những cung bậc cảm xúc khép lại kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội
Hơn 124.000 thí sinh Hà Nội khép lại kỳ thi vào lớp 10 với nhiều cảm xúc đan xen, từ niềm vui vỡ òa đến những giọt nước mắt tiếc nuối sau môn thi cuối.
....mà còn là hành trình thấp thỏm, lo âu của nhiều phụ huynh khi cùng con bước qua cột mốc chuyển cấp quan trọng.
Những cái ôm thật chặt, những lời động viên ân cần từ cha mẹ đã tiếp thêm động lực giúp các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi.
Dù đứng dưới tán cây, ngồi nép bên vỉa hè hay lặng lẽ chờ trước cổng trường, ánh mắt của các bậc phụ huynh vẫn luôn hướng về phía cổng trường thi - nơi con em mình đang trải qua những giờ phút quan trọng của 9 năm đèn sách.
Khi đón con bước ra từ phòng thi, những lo lắng, hồi hộp suốt nhiều giờ chờ đợi của các bậc phụ huynh dường như cũng được trút bỏ.
Đến những phút giây ăn mừng đầy cảm xúc diễn ra ngay trước cổng điểm thi khi các thí sinh ôm chầm lấy bạn bè, người thân, cùng chia sẻ niềm vui sau khi vượt vũ môn.
Nhiều thí sinh lặng lẽ rời điểm thi với đôi mắt đỏ hoe khi bài làm chưa như kỳ vọng.
Không chỉ có thầy cô và cha mẹ đồng hành, các sĩ tử còn nhận được sự tiếp sức từ những tình nguyện viên.