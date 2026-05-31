600 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục dự thi lớp 10 tại TP.HCM

(VTC News) -

Sáng nay (1/6), hơn 150.000 thí sinh đã đăng ký dự thi lớp 10 làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi.

Ghi nhận báo cáo thống kê từ các điểm thi cho thấy có 600 thí sinh (khoảng 0,39%) không đến làm thủ tục. Tuy nhiên, ngày mai các em vẫn tham dự kỳ thi bình thường.

Ngoài ra, các điểm thi ghi nhận 15 thí sinh gặp các sự cố về sức khỏe. Trong đó, 11 thí sinh bị chấn thương ở tay được bố trí thi lớp 10 với phòng riêng, có giáo viên hỗ trợ viết bài dưới sự giám sát của camera. 4 thí sinh khác bị thương ở chân hoặc đang điều trị sẽ được hỗ trợ di chuyển, sắp xếp phòng thi phù hợp.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn.

Năm nay TP.HCM tuyển 118.955 chỉ tiêu vào lớp 10 trên tổng số hơn 151.000 thí sinh dự thi. Tỷ lệ đậu vào lớp 10 công lập khoảng 78%.

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 1-2/6. Học sinh làm ba bài thi Toán, Văn, Tiếng Anh, thi thêm môn chuyên nếu có nguyện vọng.

Để phục vụ kỳ thi Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi, với hơn 6.400 phòng thi. Thành phố cũng huy động gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an trực tại các điểm thi.

Lịch thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2026.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế và các bài thi đều có điểm lớn hơn 0.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu trưởng điểm thi và toàn bộ thành viên lãnh đạo điểm thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là ở bất kỳ khâu nào.

Đối với các tình huống phát sinh trong quá trình coi thi, giám thị không được tự ý xử lý để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Mọi sự việc bất thường cần được báo cáo kịp thời cho trưởng điểm thi thông qua giám sát phòng thi để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định.

Sở cũng lưu ý trưởng điểm thi phải báo cáo đầy đủ, kịp thời các tình huống hoặc sự cố bất thường xảy ra tại điểm thi về thường trực Ban coi thi. Các trường hợp có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh không được tự ý xử lý khi chưa có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.