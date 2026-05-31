Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Colombia đăng quang Miss Grand All Stars

Đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Colombia - Vanessa Pulgarín. Cô trở thành hoa hậu đầu tiên đăng quang phiên bản All Stars, cuộc thi quy tụ các hoa hậu, á hậu và thí sinh nổi bật từ nhiều mùa giải trước.
Kết quả được đánh giá thuyết phục khi Vanessa dẫn đầu điểm số nhờ sự kết hợp giữa đánh giá của ban giám khảo (70%) và bình chọn từ khán giả (30%).
Ngay từ đầu cuộc thi, Vanessa Pulgarín đã được xem là ứng viên sáng giá cho vương miện. Cô gây chú ý với gương mặt sắc sảo, thần thái sang trọng cùng thân hình cân đối, khỏe khoắn và chiều cao 1,78 m.
Không chỉ sở hữu lợi thế hình thể, người đẹp Colombia còn ghi điểm nhờ khả năng trình diễn chuyên nghiệp và phong thái tự tin.
Trong suốt cuộc thi, cô duy trì phong độ ổn định và liên tục nằm trong nhóm thí sinh dẫn đầu, đặc biệt sau vòng bán kết.
Ở đêm chung kết, Vanessa tiếp tục thể hiện bản lĩnh qua các phần thi bikini, dạ hội và ứng xử, giữ vững vị trí đến phút cuối cùng.
Ở phần ứng xử, khi được hỏi về phẩm chất giúp cô trở thành “ngôi sao”, Vanessa nhấn mạnh niềm tin vào bản thân, sự kiên trì và kỷ luật để vượt qua thử thách và theo đuổi ước mơ.
Trước khi đến với Miss Grand International All Stars, Vanessa đã có hành trình thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Señorita Colombia 2017, đại diện quốc gia tham dự Miss International 2017.
Năm 2025, người đẹp tiếp tục khẳng định tên tuổi khi đăng quang Miss Universe Colombia 2025 và lọt Top 12 Miss Universe 2025, qua đó tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.
Vanessa Pulgarín sinh năm 1991, cao 1,78m, là người mẫu nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn tại Colombia với hơn một triệu người theo dõi trên Instagram. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội và Báo chí tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana.
Cô cho biết mong muốn sử dụng sức ảnh hưởng để thúc đẩy các hoạt động về giáo dục, thể thao và sức khỏe tinh thần.
Trên mạng xã hội với hơn 1,1 triệu người theo dõi, Vanessa thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, công việc và kết nối với người hâm mộ toàn cầu.