Nhiều sai phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Huế: Kiến nghị xử lý các cá nhân

Thanh tra TP Huế vừa kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan; yêu cầu xử phạt nhà thầu vi phạm tiến độ, thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định liên quan đến hàng loạt sai phạm xảy ra tại dự án Nhà khách Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế).

Theo kết luận được Thanh tra TP Huế công bố, dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP.Huế) phê duyệt vào tháng 6/2020, điều chỉnh vào tháng 7/2021 với tổng mức đầu tư 49,5 tỷ đồng.

Công trình được triển khai trên cơ sở cải tạo, nâng cấp khu nhà đất tại số 22 đường Tố Hữu (TP Huế). Dự án khởi công ngày 8/5/2022, theo hợp đồng dự kiến hoàn thành vào ngày 29/12/2023. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, công trình vẫn chưa hoàn thành, đang chậm tiến độ và tạm dừng thi công.

Lũy kế vốn bố trí cho dự án đến thời điểm thanh tra đạt hơn 22,47 tỷ đồng, trong đó giá trị giải ngân hơn 22,27 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra xác định chủ đầu tư, đơn vị được ủy thác quản lý dự án, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công để xảy ra nhiều vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án.

Đáng chú ý, các hồ sơ gồm đề cương, nhiệm vụ và dự toán kiểm định chất lượng hiện trạng công trình, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kiểm định chất lượng hiện trạng công trình, hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán công trình đều thể hiện căn cứ vào bản vẽ hoàn công của công trình Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế trước đây.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy các đơn vị tư vấn thực tế không căn cứ vào bản vẽ hoàn công nêu trên để lập các hồ sơ này. Thanh tra cũng phát hiện việc lập báo cáo kiểm định chất lượng hiện trạng công trình được thực hiện trước khi ký hợp đồng và trước khi có chủ trương nghiên cứu lập dự án đầu tư.

Đối với công tác quản lý dự án, đơn vị được ủy thác quản lý dự án đã tham mưu chủ đầu tư ký kết một số hợp đồng chưa đúng quy định. Trong đó có hợp đồng không quy định cụ thể mức thu hồi tiền tạm ứng từng lần thanh toán, hợp đồng có nội dung không thống nhất với hồ sơ mời thầu.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Thanh tra TP.Huế chỉ ra là việc ký phụ lục hợp đồng giữa chủ đầu tư với Liên danh Công ty Thiên Phát Thịnh - Công ty TNHH MTV Thương mại Kỹ thuật Alico và Công ty Cổ phần Xây lắp và thương mại An Bảo.

Theo kết luận thanh tra, chủ đầu tư ký trực tiếp phụ lục hợp đồng với nhà thầu phụ là không đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định liên quan. Việc giảm giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 897 triệu đồng xuống còn hơn 290 triệu đồng cũng được xác định không đúng quy định.

Ngoài ra, chủ đầu tư đồng ý để Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Thiên Phát Thịnh chuyển giao phần khối lượng công việc còn lại tương ứng 67,65% giá trị hợp đồng cho Công ty An Bảo tiếp tục thực hiện là không phù hợp quy định của hồ sơ mời thầu và Luật Đấu thầu.

Thanh tra cũng xác định chủ đầu tư ký phụ lục hợp đồng khi hợp đồng chính đã hết hiệu lực, chậm thu hồi tiền tạm ứng của nhà thầu Thiên Phát Thịnh, nghiệm thu khối lượng thi công không chính xác dẫn đến phải thu hồi giá trị thanh toán vượt ở các đợt sau.

Bên cạnh đó, một số hạng mục công việc thi công không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt nhưng vẫn được nghiệm thu, thanh toán theo hồ sơ thiết kế. Có hạng mục được triển khai thi công trước khi bản vẽ thiết kế điều chỉnh được phê duyệt. Một số nội dung thi công cũng không tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế.

Theo Thanh tra TP Huế, nguyên nhân khách quan là dự án được cải tạo, sửa chữa từ công trình cũ nên trong quá trình triển khai phát sinh nhiều lần điều chỉnh thiết kế về nội thất và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra nhận định nguyên nhân chủ quan xuất phát từ việc đơn vị được ủy thác quản lý dự án và các đơn vị tư vấn thiếu trách nhiệm trong tham mưu, chưa kịp thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý khi dự án phát sinh điều chỉnh. Chủ đầu tư còn hạn chế kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nên việc giám sát, chỉ đạo chưa kịp thời.

Đặc biệt, Thanh tra TP Huế xác định Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Thiên Phát Thịnh - nhà thầu chính của dự án - không còn đủ năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, dẫn đến không bảo đảm tiến độ thi công theo cam kết.